Hasil Asian Para Games 2026: Ni Nengah Widiasih Sumbang Perunggu dari Powerlifting

Ni Nengah Widiasih berhasil menyumbangkan medali pertama buat Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2026 (Foto: NPC Indonesia)

NAGOYA - Ni Nengah Widiasih berhasil menyumbangkan medali pertama buat Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2026. Atlet asal Bali itu meraih medali perunggu pada cabang olahraga (cabor) powerlifting nomor 41 kilogram putri.

Bertanding di Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya, Jepang, Senin (19/10/2026), Widi mencatatkan angkatan terbaik seberat 97 kilogram untuk posisi ketiga. Medali emas diraih Zhe Chui dengan angkatan 120 kilogram. Perak diambil Tursynay Kabyl dengan 104 kilogram.

1. Perpanjang Catatan

Medali perunggu ini memperpanjang catatan Widi yang selalu naik podium dalam empat edisi Asian Para Games. Sebelumnya, ia meraih medali perak pada edisi 2014, 2018, dan 2022.

Persaingan di kelas 41 kilogram putri kali ini semakin ketat setelah Cui Zhe turun dari kelas 45 kilogram. Atlet asal China itu merupakan peraih emas kelas 45 kilogram Asian Para Games 2022, sedangkan Tursynay Kabyl sebelumnya meraih perak di kelas 41 kilogram putri pada edisi yang sama.

Meski hasil kali ini turun dari perak menjadi perunggu, Widi tetap bersyukur atas pencapaiannya. Ia mengaku belum bisa tampil dengan kondisi terbaik setelah mengalami cedera robek otot bahu saat mengikuti kejuaraan di Mesir pada akhir tahun lalu.

"Ini medali perunggu pertama yang saya dapatkan sepanjang keikutsertaan saya di Asian Para Games. Biasanya saya selalu memperebutkan emas dan perak," ujar Widi dikutip dari rilis resmi Komite Paralimpiade Indonesia (NPC Indonesia), Senin (19/10/2026).

2. Belum Sepenuhnya Pulih

Widi menjelaskan kondisi bahunya belum pulih sepenuhnya sehingga memengaruhi persiapannya menghadapi kompetisi. Meski demikian, dia berusaha meningkatkan beban angkatan pada setiap sesi demi memperbaiki peringkat dunia dan menjaga peluang tampil di Paralimpiade Los Angeles 2028.

"Kondisi saya belum pulih 100 persen karena cedera bahu. Namun, saya berusaha semaksimal mungkin menaikkan beban angkatan di setiap sesi karena ingin memperbaiki world ranking demi mengamankan tiket ke Paralimpiade Los Angeles" lanjut Widi.