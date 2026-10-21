Pecahkan Rekor Dunia, Karisma Evi Tiarani Sumbang Emas Ke-5 untuk Indonesia di Asian Para Games 2026!

ATLET para atletik Indonesia, Karisma Evi Tiarani, menyumbang medali emas kelima untuk Tim Merah-Putih di Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026. Evi merebut medali emas dari cabang olahraga atletik.

Pencapaian ini didapat setelah Evi tampil cemerlang di nomor lari 100 meter putri T63. Evi menjadi yang tercepat di Stadion Atletik Nagoya City Mizuho, Nagoya, Jepang pada Rabu (21/10/2026) pagI WIB.

Karisma Evi sumbang medali emas bagi Indonesia. (Foto: Instagram/@npcindonesia)

1. Pecahkan Rekor Dunia

Ia mencatatkan waktu 14,59 detik untuk merebut medali emas. Evi berhasil mengalahkan dua atlet tuan rumah yakni Tomomi Tozawa (16,08 detik), dan Kaede Maegawa (16,67 detik).

Selain medali emas, Evi juga memecahkan rekor dunia yang sebelumnya dicatatkan olehnya dengan waktu 14,64 detik di klasifikasi T42. Raihan ini membanggakan bagi Evi.

2. Sumbang Emas Ke-5 bagi Indonesia di Asian Para Games 2026

Evi menjadi peraih medali emas kelima untuk Kontingen Indonesia di Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026. Sebelumnya, empat medali emas diraih oleh berbagai cabor.