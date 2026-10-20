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Kisah Haru I Kadek Dwi, Persembahkan Emas dan Rekor Dunia Asian Para Games 2026 untuk Almarhum Ayah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |16:00 WIB
Kisah Haru I Kadek Dwi, Persembahkan Emas dan Rekor Dunia Asian Para Games 2026 untuk Almarhum Ayah
Atlet para atletik Indonesia, I Kadek Dwi. (Foto: Instagram/npcindonesia)
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NAGOYA — Atlet lempar cakram asal Bali, I Kadek Dwi Purwana Yasa, sukses mengamankan medali emas Asian Para Games 2026 sekaligus memperbarui rekor dunia atas namanya sendiri saat bertanding di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Jepang, Selasa (20/10/2026).

Sebenarnya Kadek Dwi tampil dengan status unggulan karena pemegang rekor dunia dengan lemparan sejauh 48,68 meter. Itu diraih saat tampil dalam kejuaraan dunia di Meksiko, 22 Juli 2026 lalu.

Dalam Asian Para Games 2026, dia memecahkan rekornya sendiri. Itu dengan lemparan sejauh 49,75 meter atau lebih jauh 1,07 meter dari rekor sebelumnya.

Kadek mengatakan sangat senang dengan performanya tersebut karena sudah menyiapkan diri dengan baik. Dia berstatus debutan dalam Asian Para Games 2026.

"Pertandingannya bagus. Lemparan saya lumayan bagus juga. Soal lawan-lawannya, kita sudah pernah bertemu jadi sudah tahu lah kekuatannya seperti apa," kata Kadek Dwi dalam keterangannya, dikutip Selasa (20/10/2026).

I Kadek Dwi Purwana. (Foto: Instagram/npcindonesia)
I Kadek Dwi Purwana. (Foto: Instagram/npcindonesia)

1. Persembahan Emas di Tengah Duka

"Medali ini saya persembahkan untuk ibu dan bapak saya," ucap singkat Kadek Dwi sambil mengusap air matanya.

Ternyata, Kadek Dwi berangkat ke Nagoya masih dalam keadaan berduka karena belum lama ini sang ayahanda meninggal dunia. Dia pun sempat pulang ke Bali sebelum kemudian kembali ke Kota Solo dan berangkat ke Nagoya bersama kontingen.

 

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