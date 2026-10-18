Festival SenengMinton Kudus 2026, Tanam Kecintaan Bulu Tangkis demi Lahirkan Juara Masa Depan

UPAYA menanamkan kecintaan terhadap bulu tangkis sejak usia dini terus dilakukan melalui Festival SenengMinton 2026. Sebanyak 360 siswa kelas 1 hingga 3 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kudus dan sekitarnya mengikuti festival yang berlangsung di GOR Djarum Jati, Kudus, pada 17–18 Oktober 2026.

Ajang yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife dan didukung Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Jawa Tengah (Jateng) tersebut mengemas pengenalan bulutangkis melalui berbagai perlombaan interaktif dan menyenangkan. Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun fondasi regenerasi atlet bulutangkis Indonesia.

Kudus menjadi kota keempat penyelenggaraan Festival SenengMinton 2026 setelah Purwokerto pada April, Magelang pada September, dan Solo pada Oktober. Rangkaian festival tersebut akan berlanjut ke Semarang pada Desember 2026.

Pemilihan kota-kota di Jawa Tengah itu tidak terlepas dari potensi daerah dalam melahirkan talenta bulutangkis. Melalui pengenalan olahraga sejak usia dini, para peserta diharapkan memiliki kesempatan untuk berkembang dan melanjutkan pembinaan hingga menjadi atlet berprestasi.

Ketua Umum PP PBSI, Fadil Imran, yang hadir langsung dalam festival tersebut, mengapresiasi upaya pengenalan bulutangkis kepada anak-anak. Menurutnya, menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sejak dini menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan prestasi bulutangkis Indonesia di tingkat internasional.

Festival SenengMinton 2026

“Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa kecintaan terhadap olahraga itu membutuhkan proses. Mulai dari usia dini, ketika adik-adik mengenal dan bermain bulutangkis, kemudian tumbuh rasa cinta hingga memiliki keinginan untuk menjadi atlet berprestasi. Ini menjadi ekosistem yang harus kita dukung dan kembangkan,” ujar Fadil dalam keterangannya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Bakti Olahraga Djarum Foundation yang menggelar festival tersebut di sejumlah kota. Fadil berharap langkah serupa dapat diikuti pengurus provinsi lainnya untuk memperluas pengenalan bulutangkis kepada anak-anak.