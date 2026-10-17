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HOME SPORTS MOTOGP

Dituduh Valentino Rossi Bantu Jorge Lorenzo Juara Dunia, Dani Pedrosa Buka Suara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |10:40 WIB
Dituduh Valentino Rossi Bantu Jorge Lorenzo Juara Dunia, Dani Pedrosa Buka Suara
Dani Pedrosa buka suara soal tuduhan dari Valentino Rossi (Foto: X/@MotoGP)
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DANI Pedrosa buka suara untuk menjawab tuduhan Valentino Rossi terkait bantuan menuju gelar juara dunia MotoGP 2015 yang dimenangi Jorge Lorenzo. Ia bersikeras tidak punya maksud jahat.

Perebutan gelar juara dunia MotoGP 2015 memang panas. Apalagi, ada insiden tendangan maut dari Rossi kepada Marc Marquez di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, yang melegenda.

1. Sengaja

Dani Pedrosa bertanya ke Valentino Rossi soal Marc Marquez (Foto: Youtube/MotoGP)
Dani Pedrosa bertanya ke Valentino Rossi soal Marc Marquez (Foto: Youtube/MotoGP)

Kemudian, seri terakhir yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, juga tidak kalah kontroversial. Pasalnya, Rossi harus start dari posisi belakang gara-gara aksinya kepada Marquez.

The Doctor harus berjuang keras untuk menyalip satu per satu lawan demi meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ia menggantungkan harapan agar Lorenzo tidak memenangi balapan.

Yang terjadi, Lorenzo keluar sebagai pemenang MotoGP Valencia 2015 di depan Marquez dan Pedrosa. Dua nama terakhir disebut-sebut sengaja mengalah demi kompatriotnya jadi juara dunia.

Pedrosa, yang dulu pernah jadi musuh bebuyutan Lorenzo, jelas tidak terima dituduh tidak balapan dengan sungguh-sungguh. Ia bersikeras sudah berusaha untuk meraih kemenangan.

 

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