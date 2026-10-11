Ada Mario Aji dan Veda Ega di GP Mandalika 2026, Momentum Indonesia Tunjukkan Pesona Level Dunia!

LOMBOK — Indonesia kembali menyedot perhatian panggung dunia melalui gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9–11 Oktober 2026. Ajang balap motor paling bergengsi ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memamerkan daya tarik pariwisata sekaligus membuktikan kapasitasnya dalam mengemas event olahraga bertaraf internasional.

1. Pesan Seskab Teddy

“Akhir pekan ini, mata dunia tertuju ke Mandalika, Lombok, yang kembali menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober 2026,” ucap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, dikutip Minggu (11/10/2026).

Seskab Teddy menyampaikan kehadiran dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, menjadi salah satu sorotan utama yang patut mendapat perhatian khusus dalam gelaran tahun ini.

“2 pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, siap beraksi bersama para pembalap dunia, membawa semangat dan harapan Indonesia di lintasan balap kelas dunia,” tambahnya.

Mario Suryo Aji atau Mario Aji (Foto: Instagram/@mariosuryoaj1)

2. Panggung Pembuktian Generasi Muda

Partisipasi pembalap muda Tanah Air dalam ajang sebesar MotoGP juga menjadi momentum krusial untuk menunjukkan potensi besar generasi muda Indonesia di kancah olahraga dunia. Dukungan penuh masyarakat diharapkan mampu meletupkan semangat para pembalap untuk menyajikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri.