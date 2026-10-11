Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ada Mario Aji dan Veda Ega di GP Mandalika 2026, Momentum Indonesia Tunjukkan Pesona Level Dunia!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |01:01 WIB
Ada Mario Aji dan Veda Ega di GP Mandalika 2026, Momentum Indonesia Tunjukkan Pesona Level Dunia!
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
A
A
A

LOMBOK — Indonesia kembali menyedot perhatian panggung dunia melalui gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9–11 Oktober 2026. Ajang balap motor paling bergengsi ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memamerkan daya tarik pariwisata sekaligus membuktikan kapasitasnya dalam mengemas event olahraga bertaraf internasional.

1. Pesan Seskab Teddy

“Akhir pekan ini, mata dunia tertuju ke Mandalika, Lombok, yang kembali menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober 2026,” ucap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, dikutip Minggu (11/10/2026).

Seskab Teddy menyampaikan kehadiran dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, menjadi salah satu sorotan utama yang patut mendapat perhatian khusus dalam gelaran tahun ini.

“2 pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, siap beraksi bersama para pembalap dunia, membawa semangat dan harapan Indonesia di lintasan balap kelas dunia,” tambahnya.

Mario Suryo Aji atau Mario Aji (Foto: Instagram/@mariosuryoaj1)
Mario Suryo Aji atau Mario Aji (Foto: Instagram/@mariosuryoaj1)

2. Panggung Pembuktian Generasi Muda

Partisipasi pembalap muda Tanah Air dalam ajang sebesar MotoGP juga menjadi momentum krusial untuk menunjukkan potensi besar generasi muda Indonesia di kancah olahraga dunia. Dukungan penuh masyarakat diharapkan mampu meletupkan semangat para pembalap untuk menyajikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/38/3247060/veda_ega_pratama_akan_memulai_balapan_moto3_mandalika_2026_dari_posisi_tujuh-2pDv_large.jpg
Hasil Kualifikasi Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Pratama Start Ketujuh, Hakim Danish Paling Belakang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/38/3247028/veda_ega_pratama_finis_posisi_11_di_fp2_moto3_mandalika_2026_dengan_lap_time_yang_terus_membaik-Dh0P_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Pratama Finis Posisi 11, Lap Time Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/38/3246883/veda_ega_pratama_berhasil_lolos_ke_q2_pada_sesi_practice_moto3_mandalika_2026-8biu_large.jpg
Hasil Practice Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Lolos Q2, David Almansa Belum Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/38/3246839/veda_ega_pratama_janji_tampil_optimal_di_moto3_mandalika_2026_hondateamasia-Ib1u_large.jpg
Janji Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3 Mandalika 2026 yang Resmi Dimulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/38/3246651/veda_ega_pratama_siap_tempur_di_moto3_mandalika_2026_veda54-pbMm_large.jpg
Sering Menang di Sirkuit Mandalika, Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 Mandalika 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/38/3246449/berapa_peringkat_pembalap_muda_veda_ega_pratama_usai_moto3_jepang_2026-orpD_large.jpg
Berapa Peringkat Pembalap Muda Veda Ega Pratama Usai Moto3 Jepang 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement