Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Mandalika 2026: Marc Marquez Ketiga, Marco Bezzecchi Tercepat

LOMBOK – Hasil Latihan Bebas 2 (FP2) MotoGP Mandalika 2026 sudah diketahui. Marco Bezzecchi jadi pembalap tercepat di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (10/10/2026) pagi WIB, dengan torehan 1 menit 29,560 detik.

Pembalap tim Aprilia Racing itu mengungguli Raul Fernandez dan Marc Marquez. Sementara, Jorge Martin harus puas ada di posisi kelima.

Jalannya Sesi Latihan

Para pembalap memanfaatkan sesi ini untuk familiarisasi dengan trek jelang kualifikasi. Aprilia Racing yang diunggulkan, langsung memberikan ancaman sejak menit-menit awal.

Bezzecchi melesat dan menorehkan 1 menit 30,995 detik ketika sesi baru berjalan lima menit. Tapi, Acosta melawan dengan 1 menit 30,867 detik.

Tantangan itu dijawab Fernandez dengan 1 menit 30,014 detik. Sebelumnya, ia memecahkan rekor lap di Sirkuit Mandalika pada sesi Practice, Jumat 9 Oktober 2026 siang WIB, dengan 1 menit 28,725 detik.

Fernandez lagi-lagi menorehkan waktu tercepat 1 menit 29,899 detik. Sementara, Marquez yang mulai keluar, hanya bisa menempati posisi tiga dengan selisih 0,363 detik atau 1 menit 30,262 detik.