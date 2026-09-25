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Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinnara Jadi Duet Baru Ganda Campuran, Diuji di 3 Turnamen

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |19:46 WIB
Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinnara Jadi Duet Baru Ganda Campuran, Diuji di 3 Turnamen
PBSI kembali melakukan gebrakan di ganda campuran dengan menelurkan pasangan baru Jafar Hidayatullah dan Rinjani Kwinnara Nastine (Foto: X/@INABadminton)
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JAKARTA – PBSI kembali melakukan gebrakan di ganda campuran dengan menelurkan pasangan baru Jafar Hidayatullah dan Rinjani Kwinnara Nastine. Duet tersebut akan mendapat kesempatan tampil bersama dalam tiga turnamen internasional pada November 2026.

Jafar/Rinjani dijadwalkan mengikuti Korea Open Super 500 pada 3-8 November 2026. Setelah itu, mereka akan tampil di Kaohsiung Masters Super 100 pada 10-15 November dan Syed Modi India International Super 300 pada 24-29 November.

1. Percobaan

Jafar Hidayatullah dan Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu

Pelatih ganda campuran PBSI, Nova Widianto mengatakan, pasangan Jafar dan Rinjani masih berada dalam tahap percobaan. Tiga turnamen tersebut akan dimanfaatkan untuk melihat proses adaptasi sekaligus kecocokan permainan keduanya.

"Ini masih dalam tahap percobaan untuk melihat bagaimana mereka bisa bermain bersama dan sejauh mana kecocokan mereka di lapangan," kata Nova dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (25/9/2026).

Menurut mantan pemain ganda campuran itu, pengalaman bertanding bersama dalam tiga turnamen akan menjadi bagian penting dari proses penilaian. Tim pelatih ingin melihat bagaimana Jafar dan Rinjani menjalankan pola permainan ketika menghadapi lawan di level internasional.

Setelah rangkaian tiga turnamen selesai, Nova bersama tim pelatih akan melakukan evaluasi. Penilaian tersebut mencakup hasil pertandingan dan perkembangan Jafar/Rinjani selama menjalani pertandingan bersama.

 

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