PMGO 2026 Resmi Masuk Guinness World Records, Catat Partisipasi Fantastis

PMGO 2026 mencatatkan sejarah baru di dunia esports (Foto: PMGO 2026)

PUBG MOBILE Global Open (PMGO) Season 1 2026 mencatatkan sejarah baru di dunia esports. Hal itu ditandai resmi memecahkan rekor Guinness World Record sebagai turnamen esports mobile berbasis tim terbesar yang pernah diselenggarakan.

Rekor itu diraih setelah PMGO 2026 Season 1 mencatat total 1.224.169 pemain yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi. Angka fantastis itu menjadi bukti besarnya antusiasme komunitas PUBG MOBILE dari berbagai belahan dunia.

1. Ekosistem Inklusif

Menariknya, Guinness menjadi salah satu sorotan utama dalam penyelenggaraan PMGO 2026 Season 1. Selain menjadi turnamen PMGO pertama yang memiliki dua musim dalam satu tahun, ajang tersebut juga berhasil menorehkan capaian bersejarah bagi perkembangan esports mobile global.

Keberhasilan tersebut sejalan dengan upaya PUBG MOBILE Esports dalam membangun ekosistem kompetitif yang inklusif dan terbuka bagi seluruh pemain. Lebih dari satu juta peserta tidak hanya datang untuk bersaing, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah baru industri esports.

Di sisi kompetisi, PMGO 2026 Season 1 berakhir dengan keberhasilan 4thrives Esports keluar sebagai juara. Tim asal Pakistan itu menorehkan pencapaian bersejarah setelah meraih gelar internasional besar pertama mereka di PUBG MOBILE Esports.

Kesuksesan tersebut juga menjadikan 4thrives Esports sebagai tim Pakistan pertama yang mampu menjuarai turnamen PUBG MOBILE Esports tingkat global. Prestasi itu lahir setelah mereka melewati perjalanan panjang sejak Road to PMGO hingga Grand Finals.

Perjalanan 4thrives Esports tidak berjalan mudah sepanjang turnamen. Mereka hanya menempati posisi ke-10 Grup A pada fase grup sebelum akhirnya bangkit di Survival Stage dan mengamankan tiket ke Grand Finals.

Pada babak puncak, persaingan berlangsung sangat ketat hingga pertandingan terakhir. Momen penentuan hadir ketika Falak dari 4thrives Esports berhasil mengeliminasi Team Pandum dan membantu timnya mengunci gelar juara dengan total 122 poin.