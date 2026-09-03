Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Perjalanan Spiritual Muhammad Ali, Legenda Tinju Dunia yang Putuskan Mualaf di Puncak Kejayaan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |15:49 WIB
Kisah Perjalanan Spiritual Muhammad Ali, Legenda Tinju Dunia yang Putuskan Mualaf di Puncak Kejayaan
Legenda tinju dunia, Muhammad Ali. (Foto: Instagram/muhammadali)
A
A
A

KEHIDUPAN sang legenda tinju dunia, Muhammad Ali, tidak pernah kehabisan sisi menarik untuk dikulik, termasuk perjalanan spiritualnya dalam memeluk Islam. Lahir dengan nama Cassius Clay pada 17 Januari 1942, ia tidak hanya dikenang sebagai atlet terhebat di atas ring, tetapi juga ikon Muslim global yang sangat berpengaruh.

Pria yang berpulang di usia 74 tahun ini memutuskan memutus identitas lamanya dan memeluk Islam ketika popularitasnya sedang berada di puncak. Langkah besar tersebut mengubah jalan hidupnya secara drastis setelah ia resmi mengucapkan kalimat syahadat dan menyandang nama baru, Muhammad Ali.

1. Awal Ketertarikan

Keputusan besar ini tentu tidak diambil dalam waktu singkat, melainkan melalui proses pencarian panjang yang bermula dari ketertarikannya pada komunitas Black Muslims di Amerika Serikat. Media-media lokal mulai ramai memberitakan keaktifannya dalam kelompok tersebut sejak September 1963.

Ali secara konsisten dilaporkan kerap mendatangi berbagai pertemuan penting kelompok Muslim dan bahkan turut menyampaikan pidato di sana. Spekulasi publik akhirnya terjawab ketika sang ayah mengonfirmasi keikutsertaan putranya dalam komunitas tersebut pada 7 Februari 1964.

Muhammad Ali
Muhammad Ali

Pengumuman sang ayah disampaikan tepat 18 hari sebelum pertarungan akbar perebutan gelar juara dunia kelas berat melawan Sonny Liston. Selepas kemenangan bersejarah dalam duel tersebut, Ali tanpa ragu mengumumkan keyakinan barunya secara terbuka kepada publik luas.

 “Saya percaya kepada Allah dan dengan damai. Saya bukan lagi orang Kristen. Saya tahu ke mana saya pergi dan saya tahu yang sebenarnya. Saya tidak harus menjadi apa yang Anda inginkan. Saya bebas menjadi apa yang saya inginkan,” tegas Muhammad Ali mendeskripsikan keyakinan barunya kala itu, dikutip dari Louisville Courier-Journal.

2. Mantap Memilih Islam 

Dalam berbagai kesempatan, ia juga membeberkan alasan mendasar di balik ketetapan hatinya untuk bergabung dan memeluk ajaran Islam. Ia merasa menemukan kenyamanan serta kecocokan prinsip dengan komunitas tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/43/3235900/mike_tyson-gnwX_large.jpg
Prediksi Legenda Tinju Mike Tyson Jelang Duel Tyson Fury vs Anthony Joshua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/43/3230356/ketua_komite_olimpiade_indonesia_raja_sapta_oktohari-6Yla_large.jpg
Anggie Intania Sabet Emas Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026, Ini Harapan Ketum NOC Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/43/3230345/anggie_intania_chalik_petinju_indonesia_raih_emas_kejuaraan_asia_tinju_u19_dan_u23-nCtS_large.jpg
Kata-Kata Anggie Intania Chalik Usai Raih Emas Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/43/3227743/indonesia_jadi_tuan_rumah_kejuaraan_tinju_asia_u_19_dan_u_23_2026-qROw_large.jpg
Indonesia Resmi Jadi Tuan Rumah Asian Boxing U-19 & U-23 Championships 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/43/3220600/oleksandr_usyk_vs_rico_verhoeven-CTPe_large.jpg
Merasa Dicurangi, Petinju Rico Verhoeven Buka Suara Usai Lihat Nilai Juri dalam Kekalahan Kontroversial dari Oleksandr Usyk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/40/3219844/daud_yordan-Ueoh_large.jpg
Kisah Unik Presiden Prabowo Ajak Duel Petinju Daud Yordan di Gedung Parlemen
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement