Jadwal Moto3 Aragon 2026: Veda Ega Selangkah Lagi Tembus 100 Poin!

JAKARTA - Pembalap Honda Team Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama, siap menembus 100 poin pada Moto3 2026 yang bergulir di Aragon, Spanyol, pada akhir pekan nanti. Mengingat performanya pada 12 seri Moto3 2026, tampaknya koleksi poin pembalap berusia 17 tahun ini bakal menembus 100 poin usai balapan di Aragon.

1. Jadwal Moto3 Aragon 2026

Sirkuit Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol menjadi seri lanjutan seri Moto3 2026. Rangkaian balapan akan dimulai pada Jumat (28/8/2026).

Veda Ega akan menjalaniu free practice (FP) 1 pada Jumat pukul 14.00-14.35 WIB. Ia kemudian akan menjalani sesi practice pada pukul 18.15-18.50 WIB.

Pada Sabtu (29/8/2026), para pembalap Moto3 akan menjalani FP 2 pada pukul 13.40-14.10 WIB. Selanjutnya, para pembalap akan menjalani kualifikasi pada pukul 17.45-18.25 WIB.

Veda Ega Pratama

Balapan MotoGP Aragon akan digelar pada Minggu (30/8/2026) pukul 16.00 WIB.

Sejauh ini, Veda Ega telah mengumpulkan 97 poin dari 12 seri Moto3 2026. Atas raihan poin itu, Veda Ega menduduki peringkat 6 pada klasemen sementara.

Sementara itu, pada klasemen rookie (pendatang baru), Veda Ega berada di urutan kedua. Posisi pertama ditempati pembalap Red Bull KTM Ajo Brian Uriarte dengan 127 poin atau peringkat 4 pada klasemen sementara secara keseluruhan.