Jadwal Lengkap F1 GP Belanda 2026, Live di Vision+!

FORMULA One (F1) GP Belanda 2026 bakal berlangsung di Sirkuit Zandvoort pada 21-23 Agustus 2026. Seri ke-12 yang diwarnai sprint race ini pun dapat disaksikan secara live streaming di Vision+, dengan cara klik di sini.

Sirkuit Zandvoort memiliki panjang 4,259 kilometer dan dikenal sebagai salah satu lintasan dengan karakter unik di kalender Formula 1. Sirkuit yang berada di kawasan pesisir Belanda tersebut memiliki kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi, serta tantangan teknis yang menuntut pembalap dan tim menerapkan strategi secara tepat.

Jelang Formula 1 GP Belanda 2026, perebutan gelar juara dunia semakin menarik untuk disaksikan. Kimi Antonelli masih memimpin klasemen. Pembalap Mercedes tersebut unggul atas Lewis Hamilton yang berada di posisi kedua.

Meski demikian, persaingan belum berakhir. Hamilton dan Russell masih memiliki peluang untuk memangkas jarak melalui performa maksimal di Zandvoort. Dengan format Sprint yang memberikan tambahan poin, setiap sesi pada akhir pekan Formula 1 GP Belanda dapat menjadi sangat penting dalam perebutan gelar juara dunia.

Jadwal Formula 1 GP Belanda 2026

Jumat, 21 Agustus 2026