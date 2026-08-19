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Lolos 16 Besar BWF World Championships 2026, Alwi Farhan Tingkatkan Fokus demi Gelar Juara

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |22:05 WIB
Lolos 16 Besar BWF World Championships 2026, Alwi Farhan Tingkatkan Fokus demi Gelar Juara
Alwi Farhan girang bisa menembus 16 besar BWF World Championships 2026 (Foto: PBSI)
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NEW DELHI – Alwi Farhan girang bisa menembus 16 besar BWF World Championships 2026. Ia bertekad meningkatkan fokus demi meraih gelar juara.

Alwi melenggang ke babak 16 besar BWF World Championships 2026. Hasil ini didapat setelah mengalahkan wakil Finlandia, Joakim Oldorff di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Rabu (19/8/2026).

1. Mulus

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu sukses merebut kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-9. Bisa dibilang, jalan Alwi menuju babak 16 besar sangat mulus.

"Tadi memang melawan pemain dari Eropa, polanya sedikit berbeda daripada pemain Asia yang seperti biasa. Cukup tricky tapi saya sudah mempersiapkan karena kemarin ada waktu istirahat sehari juga jadi badannya bisa recovery dengan baik," kata Alwi dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (19/8/2026).

"Alhamdulillah bisa mengatasi semuanya dan bersiap maksimal untuk besok yang akan lebih ketat," sambung pemain berusia 21 tahun tersebut.

2. Tidak Terlena

Namun demikian, Alwi tidak mau terlena dengan hasil manis dari dua babak terakhir. Menurutnya, rintangan sebenarnya ada di babak 16 besar hingga seterusnya.

Alwi tak mau mengulang hasil negatif edisi sebelumnya. Pada edisi 2025, ia terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

 

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