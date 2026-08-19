Lolos 16 Besar BWF World Championships 2026, Amri/Nita Berani Targetkan Gelar Juara

NEW DELHI – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah berhasil melaju ke 16 besar BWF World Championships 2026. Keduanya berani menargetkan untuk membawa pulang medali emas alias juara.

Amri/Nita berhasil melaju usai mengatasi perlawanan wakil Turki Emre Sonmez/Yasemen Bektas di babak 32 besar. Mereka menang dengan poin 21-14 dan 21-10 dalam laga di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Rabu (19/8/2026) pagi WIB.

1. Bukan Tidak Mungkin

Usai laga, Amri mengatakan target juara diusung dalam BWF World Championships 2026. Berstatus sebagai debutan, baginya hal tersebut bukan menjadi mustahil dapat berprestasi.

"Ini Kejuaraan Dunia pertama kami, tidak semua orang bisa dapat jadi kami bertekad untuk memaksimalkan. Mudah-mudahan hasilnya maksimal, mudah-mudahan bisa bawa medali. Itu target kami," kata Amri, Rabu (19/8/2026).

Pemain berusia 27 tahun itu mengatakan, bersama dengan Nita sudah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk BWF World Championships 2026. Jadi, mereka tinggal menerapkan skema permainan yang sudah disiapkan.

"Ada sekira tiga hari sebelum match pertama tadi, cukup bagi kami untuk menyiapkan semuanya. Dari recovery, penyesuaian hingga pengembalian fokusnya," kata Amri.