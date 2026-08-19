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Hasil BWF World Championships 2026: Febriana/Meilysa Melaju, Marwan/Aisyah Tumbang

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |20:03 WIB
Hasil BWF World Championships 2026: Febriana/Meilysa Melaju, Marwan/Aisyah Tumbang
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari melaju ke 16 besar BWF World Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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NEW DELHI – Hasil 32 Besar BWF World Championships 2026 untuk dua wakil Indonesia sudah diketahui. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (ganda putri) berhasil melaju sedangkan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata (ganda campuran) gugur.

Dua pertandingan itu berlangsung di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India pada Rabu (19/8/2026) malam WIB. Ana/Trias berhasil merebut kemenangan dalam laga babak 32 besar. 

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Keduanya sukses mengunci kemenangan atas wakil Turki, Yasemen Bektas/Sinem Yildiz. Dominasi langsung ditunjukkan oleh Ana/Trias sejak awal laga gim pertama. 

Tak butuh waktu lama, keduanya langsung merebut keunggulan pada jeda interval dengan skor 11-2. Setelah itu, konsistensi mereka akhirnya membawa pada kemenangan 21-12.

Pada gim kedua, Ana/Trias kembali menunjukkan dominasinya. Tak butuh waktu lama, Ana/Trias langsung memastikan kemenangan gim kedua dengan skor 21-14.

 

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