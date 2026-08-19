Hasil BWF World Championships 2026: Menang Mudah atas Wakil Turki, Amri/Nita Lanjut ke 16 Besar!

NEW DELHI – Langkah gemilang berhasil ditorehkan oleh pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, dalam ajang BWF World Championships 2026. Mereka sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar setelah menundukkan perwakilan Turki, Emre Sonmez/Yasemen Bektas.

Pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan kedua pasangan tersebut dilangsungkan di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada hari Rabu (19/8/2026) pagi WIB. Melalui penampilan yang solid, Amri/Nita berhasil menyudahi perlawanan lawannya dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal gim pertama dimulai, Amri/Nita dan Emre/Yasemen sama-sama menampilkan permainan yang cukup hati-hati. Kedua pasangan tampaknya memilih untuk membaca serta mempelajari pola permainan satu sama lain terlebih dahulu.

Namun perlahan tapi pasti, Amri/Nita mulai mengambil kendali permainan hingga mampu unggul 12-8 atas Emre/Yasemen. Ganda campuran Indonesia ini terus berusaha keras untuk menjauh dari kejaran lawan demi mengamankan hasil maksimal.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Hasil manis pun berhasil dipetik oleh Amri/Nita pada paruh awal pertandingan ini. Kepastian kemenangan di gim pembuka tersebut mereka raih setelah sukses menaklukkan wakil Turki dengan perolehan poin 21-17.