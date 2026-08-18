Hasil BWF World Championships 2026: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Melompat ke 32 Besar

NEW DELHI – Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata berhasil melaju ke 32 besar BWF World Championships 2026. Mereka berhasil mengalahkan Mihajlo Tomic/Andjela Vitman di babak 64 besar dengan skor 21-16 dan 21-14.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Selasa (18/8/2026) malam WIB, Faza/Aisyah cukup kesulitan di awal. Betapa tidak, Tomic/Vitman bisa unggul hingga 0-2 lebih dulu.

Tapi, perlahan-lahan, Faza/Aisyah bangkit. Menyamakan skor jadi 5-5, pasangan Indonesia tersebut mampu berbalik unggul hingga 11-8 saat interval pertama.

Selepas itu, Faza/Aisyah bisa lebih nyaman mengontrol pertandingan. Tomic/Vitman tak tinggal diam. Mereka memberi perlawanan hingga skor sempat menipis 13-12.

Untungnya, Faza/Aisyah bisa memasuki poin kritis lebih dulu dan unggul 19-15. Pada akhirnya, gim pertama mampu dimenangi dengan skor 21-16.

Tomic/Vitman membaik di gim kedua. Bahkan, mereka bisa meninggalkan Faza/Aisyah dengan cukup nyaman di awal-awal. Pasangan asal Serbia itu unggul 5-9 hingga kedudukan 10-11 saat interval.