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Hasil BWF World Championships 2026: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Melompat ke 32 Besar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |19:17 WIB
Hasil BWF World Championships 2026: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Melompat ke 32 Besar
Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata berhasil melaju ke 32 besar BWF World Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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NEW DELHI – Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata berhasil melaju ke 32 besar BWF World Championships 2026. Mereka berhasil mengalahkan Mihajlo Tomic/Andjela Vitman di babak 64 besar dengan skor 21-16 dan 21-14.

Bermain di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Selasa (18/8/2026) malam WIB, Faza/Aisyah cukup kesulitan di awal. Betapa tidak, Tomic/Vitman bisa unggul hingga 0-2 lebih dulu.

Marwan Faza/Aisyah Salsabila. (Foto: PBSI)

Tapi, perlahan-lahan, Faza/Aisyah bangkit. Menyamakan skor jadi 5-5, pasangan Indonesia tersebut mampu berbalik unggul hingga 11-8 saat interval pertama.

Selepas itu, Faza/Aisyah bisa lebih nyaman mengontrol pertandingan. Tomic/Vitman tak tinggal diam. Mereka memberi perlawanan hingga skor sempat menipis 13-12.

Untungnya, Faza/Aisyah bisa memasuki poin kritis lebih dulu dan unggul 19-15. Pada akhirnya, gim pertama mampu dimenangi dengan skor 21-16.

Tomic/Vitman membaik di gim kedua. Bahkan, mereka bisa meninggalkan Faza/Aisyah dengan cukup nyaman di awal-awal. Pasangan asal Serbia itu unggul 5-9 hingga kedudukan 10-11 saat interval.

 

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