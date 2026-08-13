Amri/Nita Tak Gentar Tuai Banyak Kritik, Jadi Cambukan untuk Lebih Baik

Amri/Nita Tak Gentar Tuai Banyak Kritik, Jadi Cambukan untuk Lebih Baik (Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA - Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, menjawab kritik pedas netizen dengan elegan. Amri/Nita mengatakan, kritik tajam yang dialamatkan kepada mereka justru menjadi cambukan untuk tampil lebih baik.

1. Jadikan Kritik sebagai Cambuk

Amri/Nita menjadi sorotan setelah penampilan kurang konsisten dalam beberapa turnamen terakhir. Sejak dipasangkan pada 2024, performa Amri/Nita terbilang naik-turun. Bahkan, Amri/Nita beberapa kali sempat tersingkir pada babak awal turnamen.

Dalam dua turnamen terakhir yakni Japan Open dan China Open, Amri/Nita terhenti di babak 32 besar. Performa mereka juga kurang meyakinkan saat terhenti di babak 16 besar Indonesia Open 2026.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Berbagai kegagalan ini membuat Amri/Nita tak lepas dari kritik, terkhusus dari netizen. Meski begitu, Amri menegaskan kritik tersebut justru menjadi sarana untuk tampil lebih baik di ajang berikutnya.

"Ya kalau dari saya buat yang mengkritik ya buat saya teruslah. Maksudnya buat saya terus aja karena itu buat saya ya pelajaran, cambukan buat saya ya," ujar Amri kepada awak media, di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta pada Kamis (13/8/2026).

"Ya memang itu yang terjadi. Maksudnya kita kurang ya kita belajar," sambungnya.

Nita juga mempunyai pendapat yang sama dengan tandemnya. Pemain asal Majalengka, Jawa Barat, itu memilih tidak ambil pusing dengan penilaian publik.