Leo/Daniel Akui Susah Payah Tembus Final Taipei Open 2026

TAIPEI – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil menembus final Taipei Open 2026 Super 300. Keduanya mengaku tidak mudah untuk melaju ke partai puncak.

The Babies melaju ke babak final usai mengalahkan wakil Jepang Hiroki Okamura/Kyohei Yamashita dengan poin 21-18 dan 21-10 dalam babak semifinal Taipei Open 2026. Laga itu berlangsung di Taipei Arena, Taipei Taiwan, Sabtu (1/8/2026).

1. Senang

Leo mengatakan sangat senang dapat melaju ke babak final Taiwan Open 2026. Kemenangan itu buah kerja kerasnya dan Daniel dalam gua gim.

"Alhamdulillah bisa ke final tapi hari ini tidak mudah," kata Leo dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Atlet berusia 25 tahun itu mengakui sempat kesulitan meladeni pola permainan Okamura/Yamashita dalam gim pertama. Namun, mereka akhirnya dapat meraih hasil maksimal dengan perjuangan tidak main-main.

"Lawan di gim pertama sempat unggul 17-14 tapi kami terus berupaya mengejar tidak menyerah begitu saja," ujar Leo.