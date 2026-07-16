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Anggie Intania Sabet Emas Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026, Ini Harapan Ketum NOC Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |03:07 WIB
Anggie Intania Sabet Emas Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026, Ini Harapan Ketum NOC Indonesia
Anggie Intania Sabet Emas Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026, Ini Harapan Ketum NOC Indonesia (Cikal Bintang)
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JAKARTA - Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, menaruh harapan besar usai Anggie Intania Chalik berhasil merebut medali emas di Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026. Pria yang akrab disapa Okto itu berharap keberhasilan Anggie menjadi pemantik kebangkitan olahraga tinju Tanah Air.

1. Harapan Ketum NOC Indonesia

Petinju muda Indonesia, Anggie Intania Chalik, berhasil merebut medali emas untuk tim nasional tinju Indonesia di Kejuaraan Tinju Asia U-19 & U-23 2026. Anggie mendapat emas setelah mengalahkan wakil India, Gunjan, di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Anggie memetik kemenangan angka di kelas terbang ringan putri (45-48 kg) melalui keputusan terbelah atau split decision dalam tiga ronde di kelas Women's Light Flyweight (45-48 kg). Tiga juri mengunggulkan Anggie dengan skor 29-28, sedangkan dua juri lainnya memberikan skor 29-28 untuk Gunjan.

Anggie Intania Chalik petinju Indonesia raih emas kejuaraan asia tinju U19 dan U23 (Cikal Bintang)
Anggie Intania Chalik petinju Indonesia raih emas kejuaraan asia tinju U19 dan U23 (Cikal Bintang)

Hasil manis ini menjadi kebanggaan olahraga tinju Indonesia. Selepas pertandingan, Okto mengapresiasi perjuangan petinju putri Indonesia tersebut. Menurut Okto, Anggie bisa menjadi pemantik kebangkitan tinju Indonesia.

"Selamat untuk Anggie, dan ini akan menjadi cikal-bakal untuk pertandingan-pertandingan event yang lainnya. Kita akan memiliki banyak event, akan ada Asian Games dalam waktu dekat, akan ada Asian Indoor Martial Arts Games, akan ada SEA Games, dan semuanya membutuhkan prestasi-prestasi yang salah satunya diharapkan akan datang kembali dari tinju," kata Okto kepada awak media di Jakarta pada Rabu (15/7/2026).

"Dulu kita sulit untuk mendapatkan prestasi, kalau sekarang pelan-pelan akhirnya tinju Indonesia kembali bangkit dan saya harap ini akan menjadi dorongan kepada semua petinju yang lain untuk kembali berkiprah di kancah internasional," ujarnya.

 

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