Kisah Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, Gagal Bersinar di Sesi Latihan Moto3 Belanda 2026

ASSEN — Langkah awal yang berat harus dihadapi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam rangkaian Moto3 Belanda 2026. Mengaspal di Sirkuit Assen pada Jumat 26 Juni 2026 WIB, pembalap andalan Honda Team Asia tersebut masih kesulitan menembus barisan depan dan harus puas tertahan di peringkat ke-23 pada hasil akhir sesi latihan.

Hasil ini membuat Veda harus bekerja ekstra keras pada sesi berikutnya. Ia wajib menajamkan catatan waktunya demi menjaga peluang memperebutkan tiket menuju Kualifikasi Kedua (Q2).

1. Ujian Berat di Assen

Tantangan bagi Veda sudah terlihat sejak sesi latihan bebas pertama (FP1), di mana ia hanya mampu mengamankan urutan ke-20. Alih-alih merangkak naik saat sesi Practice atau latihan berjalan, posisi Veda justru melorot ke peringkat ke-23 meskipun ia sudah berupaya tampil lebih efektif dalam menjalani simulasi time attack.

Pembalap bernomor motor 54 ini membukukan waktu terbaiknya di angka 1 menit 42,331 detik. Torehan Veda tersebut berselisih 1,413 detik dari Joel Kelso (GRYD Racing) yang keluar sebagai pembalap tercepat dengan waktu impresif 1 menit 40,918 detik.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Di sisi lain, situasi berbeda dialami oleh rekan setim Veda di Honda Team Asia, Zen Mitani. Pembalap asal Jepang tersebut justru menunjukkan tren peningkatan performa yang positif.

Setelah sempat terpuruk di posisi ke-23 pada FP1, Zen Mitani berhasil bangkit dan menyodok ke urutan ke-19 pada sesi Practice dengan catatan waktu 1 menit 42,055 detik.