Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, Gagal Bersinar di Sesi Latihan Moto3 Belanda 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |11:42 WIB
Kisah Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, Gagal Bersinar di Sesi Latihan Moto3 Belanda 2026
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
A
A
A

ASSEN — Langkah awal yang berat harus dihadapi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam rangkaian Moto3 Belanda 2026. Mengaspal di Sirkuit Assen pada Jumat 26 Juni 2026 WIB, pembalap andalan Honda Team Asia tersebut masih kesulitan menembus barisan depan dan harus puas tertahan di peringkat ke-23 pada hasil akhir sesi latihan.

Hasil ini membuat Veda harus bekerja ekstra keras pada sesi berikutnya. Ia wajib menajamkan catatan waktunya demi menjaga peluang memperebutkan tiket menuju Kualifikasi Kedua (Q2).

1. Ujian Berat di Assen

Tantangan bagi Veda sudah terlihat sejak sesi latihan bebas pertama (FP1), di mana ia hanya mampu mengamankan urutan ke-20. Alih-alih merangkak naik saat sesi Practice atau latihan berjalan, posisi Veda justru melorot ke peringkat ke-23 meskipun ia sudah berupaya tampil lebih efektif dalam menjalani simulasi time attack.

Pembalap bernomor motor 54 ini membukukan waktu terbaiknya di angka 1 menit 42,331 detik. Torehan Veda tersebut berselisih 1,413 detik dari Joel Kelso (GRYD Racing) yang keluar sebagai pembalap tercepat dengan waktu impresif 1 menit 40,918 detik.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Republik Ceko 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Di sisi lain, situasi berbeda dialami oleh rekan setim Veda di Honda Team Asia, Zen Mitani. Pembalap asal Jepang tersebut justru menunjukkan tren peningkatan performa yang positif.

Setelah sempat terpuruk di posisi ke-23 pada FP1, Zen Mitani berhasil bangkit dan menyodok ke urutan ke-19 pada sesi Practice dengan catatan waktu 1 menit 42,055 detik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/38/3226708/yamaha_jadi_pemasok_tunggal_motor_moto3_mulai_2028-7BRn_large.jpg
Yamaha Resmi Jadi Pemasok Tunggal Motor Moto3 Mulai 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/38/3226497/hakim_danish-AG7Q_large.jpg
Kisah Luar Biasa Hakim Danish, Rival Veda Ega Pratama yang Cetak Sejarah Manis di Moto3 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/38/3226298/veda_ega_pratama-N2Ia_large.jpg
Jelang Moto3 Belanda 2026, Bos Honda Team Asia Minta Veda Ega Pratama Menggila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/38/3226238/veda_ega_pratama_mengakui_menjaga_konsistensi_penampilan_sangat_penting_di_moto3-g7j5_large.jpg
Evaluasi dari Moto3 Republik Ceko 2026, Veda Ega Pratama Akui Pentingnya Jaga Konsistensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/38/3225918/veda_ega_pratama-3W2Q_large.jpg
Melesat ke Posisi 5 dari P20, Bos Honda Team Asia Sebut Aksi Veda di Moto3 Ceko 2026 Menggila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/38/3225848/veda_ega_pratama_finis_kelima_di_moto3_republik_ceko_2026_hondateamasia-aEco_large.jpg
Naik 15 Posisi hingga Finis Ke-5 di Moto3 Republik Ceko 2026, Veda Ega Pratama: Luar Biasa!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement