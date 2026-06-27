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Evaluasi Total Usai Kecelakaan, Veda Ega Pratama Siap Menggila di Kualifikasi Moto3 Assen 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |13:01 WIB
Evaluasi Total Usai Kecelakaan, Veda Ega Pratama Siap Menggila di Kualifikasi Moto3 Assen 2026
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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ASSEN — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, langsung mengalihkan fokusnya ke sesi kualifikasi setelah meraih hasil kurang memuaskan pada hari pertama Moto3 Belanda 2026. Rider jebolan Astra Honda Racing Team ini bertekad bangkit dan memperbaiki posisi startnya setelah sempat terlempar ke urutan ke-23 akibat insiden jatuh di lintasan.

Sesi Practice berlangsung di Sirkuit Assen, Assen, Belanda pada Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,331 detik dalam sesi tersebut.

1. Kendala Insiden Crash di Awal Sesi Practice

Sejak sesi awal, tim Honda Team Asia sebenarnya sudah melakukan sejumlah perubahan pada motor milik Veda. Dari perubahan itu, tim mendapatkan beberapa data penting untuk menghadapi sesi Practice.

"Hari ini bukan awal akhir pekan yang benar benar baik. Pada pagi hari kami mencoba beberapa hal pada motor dan kami mendapatkan informasi yang bagus, jadi kami mengubah beberapa hal untuk sesi sore," kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Namun, jalannya Practice tidak berjalan mulus bagi pembalap rookie tersebut. Veda mengalami kecelakaan di awal sesi yang membuatnya kehilangan banyak waktu untuk mencari ritme terbaik.

"Sayangnya, pada awal Practice saya mengalami kecelakaan dan saya kehilangan banyak waktu," ujar Veda.

2. Berburu Posisi Start Ideal

Meski mengalami insiden, kondisi Veda dipastikan baik dan dia tetap bisa melanjutkan sesi balapan. Akan tetapi, waktu yang hilang membuatnya kesulitan memperbaiki catatan lap.

 

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