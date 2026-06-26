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HOME SPORTS MOTOGP

Yamaha Resmi Jadi Pemasok Tunggal Motor Moto3 Mulai 2028

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |14:57 WIB
Yamaha Resmi Jadi Pemasok Tunggal Motor Moto3 Mulai 2028
Yamaha Resmi Jadi Pemasok Tunggal Motor Moto3 Mulai 2028 (Dok MotoGP)
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ASSEN - Yamaha akan menjadi pemasok tunggal motor pada Moto3 mulai musim balap 2028 hingga  2033. Hal ini setelah MotoGP dan Yamaha Motor Co mengumumkan kerja sama tersebut.

1. Yamaha Pasok Motor Moto3

Diketahui, saat ini prototipe motor Moto3 dipasok Honda dan KTM. Mulai 2028, motor pada Moto3 akan beralih ke Yamaha. 

Motor Moto3 ini akan dirilis pada tahap selanjutnya. Yamaha dan MotoGP mengonfirmasi program komunikasi progresif yang mengarah pada penampilan publik pertama motor tersebut pada 2027.

Yamaha akan menggunakan platform produksi CP2 yang telah terbukti dan direkayasa ulang secara ekstensif untuk kompetisi Grand Prix. Hal ini bertujuan untuk mencapai rasio daya terhadap bobot yang lebih unggul dibandingkan mesin Moto3 saat ini. Ini juga sekaligus memperkenalkan motor berukuran penuh yang lebih sesuai dengan karakteristik fisik dan gaya berkendara generasi pembalap berikutnya.

Tonggak penting di masa mendatang akan mencakup pembaruan proyek tambahan, aktivitas pengujian prototipe pada akhir tahun ini, dan peluncuran resmi motor tersebut pada 2027.

Yamaha jadi pemasok tunggal motor Moto3 mulai 2028 (Dok MotoGP)
Yamaha jadi pemasok tunggal motor Moto3 mulai 2028 (Dok MotoGP)

"Kami sangat bangga untuk memperkenalkan masa depan Moto3, bukan hanya untuk Kejuaraan Dunia tetapi juga untuk pentingnya program-program akar rumput secara global," kata CEO MotoGP Sports Entertainment Group, Carlos Ezpeleta, saat konferensi pers di Assen, melansir laman MotoGP, Jumat (26/6/2026). 

Ia menjelaskan, MotoGP berkomitmen untuk mengembangkan olahraga balap motor, mendukung bakat, dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan olahraga seaman mungkin dengan penonton terbesar. 

 

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Topik Artikel :
yamaha MotoGP Moto3
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