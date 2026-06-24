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HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Siap Ngamuk jika Gagal Podium di MotoGP Republik Ceko 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |12:12 WIB
Francesco Bagnaia Siap <i>Ngamuk</i> jika Gagal Podium di MotoGP Republik Ceko 2026
Francesco Bagnaia mengaku akan sangat marah bila gagal podium di MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Ducati Corse)
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FRANCESCO Bagnaia mengaku sudah siap mengamuk jika gagal naik podium di MotoGP Republik Ceko 2026. Pasalnya, ia menilai motornya punya paket yang bagus dan sayang bila tak mendapat hasil manis.

Bagnaia sukses finis ketiga di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko, Minggu 21 Juni 2026 malam WIB. Hasil tersebut cukup disyukuri.

Francesco Bagnaia melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Ducati Corse)
Francesco Bagnaia melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Ducati Corse)

Pasalnya, Bagnaia finis tidak jauh dari Ai Ogura di posisi dua dan Marc Marquez yang jadi pemenang. Ia pun mendapat momentum positif.

1. Sangat Senang

Juara dunia MotoGP dua kali itu menuturkan, sangat senang dengan performa dan motornya dalam seri Republik Ceko. Posisi tersebut sudah cukup baik buatnya dengan persaingan ketat depan. 

"Ketika Anda memiliki motor yang mampu menang, potensi untuk menang, dan Anda finis ketiga, itu pasti terasa berbeda," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Rabu (24/6/2026).

"Ketika Anda menyadari Anda telah melakukan yang terbaik, Anda telah memberikan semua yang Anda bisa, Anda seharusnya bahagia," tambah pria asal Italia itu.

 

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