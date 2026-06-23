Aprilia Ketar-ketir Marc Marquez Mulai Kejar Marco Bezzecchi di Klasemen MotoGP 2026

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, ketar-ketir melihat Marc Marquez sudah menyapu dua kemenangan beruntun di MotoGP 2026. Ia meminta pabrikan asal Noale itu segera berbenah menyambut seri berikutnya.

Aprilia saat ini masih memuncaki klasemen sementara MotoGP 2026. Tim asal Italia itu berhasil menempatkan dua pembalapnya, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, di posisi teratas.

1. Klasemen MotoGP 2026

Bezzecchi memimpin dengan koleksi 180 poin, unggul delapan angka dari Martin yang duduk di urutan kedua. Duet Aprilia Racing itu disusul oleh Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) dan Marquez.

Diggia telah mengumpulkan 157 poin, sedangkan Marquez mengoleksi 140 poin. Meski masih berada di pucuk, Aprilia Racing sudah mulai gemetar.

Sebab, mereka kehilangan banyak poin dalam dua balapan terakhir. Bezzecchi yang menjadi andalan tak bisa berbuat banyak di Hungaria, kemudian dilarang balapan di Republik Ceko karena memukul seorang marshal.

2. Waspada

Dua balapan terakhir pun dimenangkan oleh Marquez yang belum lama sembuh dari cedera. The Baby Alien membuat Aprilia Racing meningkatkan kewaspadaan.

"Pertama-tama, saya pikir kami perlu mewaspadai diri kami sendiri,” kata Rivola dikutip dari Crash, Selasa (23/6/2026).