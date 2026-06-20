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Hasil Kualifikasi Moto3 Republik Ceko 2026: Veda Ega Pratama Masuk 10 Besar, Hakim Danish Posisi Ke-2!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |18:59 WIB
Hasil Kualifikasi Moto3 Republik Ceko 2026: Veda Ega Pratama Masuk 10 Besar, Hakim Danish Posisi Ke-2!
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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BRNO – Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama harus puas menempati posisi kedelapan pada sesi kualifikasi Moto3 Republik Ceko 2027. Sementara rival Veda dari Malaysia, Hakim Danish menempati posisi yang lebih baik, yakni berada di peringkat kedua usai tampil apik pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Brno, Ceko, Sabtu (20/6/2026) sore WIB.

Lalu untuk pembalap tercepat di Kualifiksai Moto3 Republik Ceko 2026 dan berhak berada di pole position adalah David Almansa. Almansa diikuti Danish dan Maximo Quiles.

1. Jalannya Kualifikasi

Pada awal kualifikasi, Maximo Quiles sempat memimpin jalannya sesi dengan catatan waktu 2 menit 4,490 detik. Di fase awal tersebut, Veda Ega tertahan di urutan ke-12 dengan selisih 1,017 detik dari pembalap terdepan, sementara Hakim Danish langsung menyodok ke peringkat kedua dengan jarak tipis 0,031 detik dari Quiles.

Posisi tiga besar yang sempat diisi Quiles, Danish, dan Brian Uriarte bertahan hingga tiga menit terakhir sesi. Menjelang akhir kualifikasi, tensi semakin memuncak. Veda Ega yang sempat melorot ke peringkat 13 berhasil menajamkan catatan waktunya dan meroket ke posisi delapan.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Sementara itu, David Almansa merebut posisi start terdepan di putaran terakhirnya dengan waktu 2 menit 4,069 detik, disusul oleh Hakim Danish yang mengamankan tempat kedua setelah berhasil mempertajam waktunya melampaui Quiles.

2. Sengitnya Rivalitas Dua Talenta Serumpun

Persaingan antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish di atas lintasan selalu berhasil menarik perhatian besar dan memicu perdebatan riuh di kalangan pencinta balap motor Indonesia maupun Malaysia. Sebagai dua talenta terbaik di Asia Tenggara saat ini, adu gengsi antarnegara tetangga ini selalu membawa atmosfer tersendiri yang kian membara di setiap serinya.

 

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