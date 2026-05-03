HOME SPORTS NETTING

Perjalanan Tim Bulu Tangkis Indonesia Berakhir di Semifinal Piala Uber 2026, Rachel/Febi Sampaikan Permohonan Maaf

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |10:57 WIB
Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
HORSENS – Kegagalan melaju ke partai puncak Piala Uber 2026 meninggalkan duka mendalam bagi pasangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Usai tim bulu tangkis putri Indonesia dipastikan gugur di babak semifinal, mereka menyampaikan permohonan maaf sembari menegaskan seluruh elemen tim telah berjuang habis-habisan di lapangan.

Skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor tipis 1-3 dalam laga yang digelar di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Sabtu 2 Mei 2026. Dalam partai penentu tersebut, Rachel/Febi harus menyerah dari pasangan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong melalui dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 18-21.

1. Kekecewaan Gagal Menyumbang Poin

Rachel Allessya Rose mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam karena tidak mampu menyumbangkan poin krusial untuk memperpanjang napas Tim Indonesia. Meski telah bekerja keras di arena, ia mengakui bahwa pasangan lawan tampil jauh lebih solid dan sulit ditembus.

"Sedih tidak bisa menjadi penentu hari ini, tidak bisa menyumbangkan poin untuk Indonesia," kata Rachel dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/5/2026).

Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
2. Apresiasi untuk Dukungan Masyarakat

Atlet berusia 21 tahun itu kembali melayangkan permohonan maaf atas hasil yang tidak sesuai ekspektasi tersebut. Ia menyadari bahwa kekalahan ini membawa kekecewaan bagi para pecinta bulu tangkis di tanah air yang telah menaruh harapan besar.

 

