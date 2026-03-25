HOME SPORTS MOTOGP

Pengamat Malaysia Klaim Hakim Danish Segera Ikuti Jejak Veda Ega Naik Podium di Moto3 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |14:55 WIB
Pengamat Malaysia Klaim Hakim Danish Segera Ikuti Jejak Veda Ega Naik Podium di Moto3 2026
Hakim Danish segera mengikuti jejak Veda Ega Pratama naik podium di kelas Moto3 (Foto: Instagram/@hakimdanish_13)
PENGAMAT balapan, Zakaria Rahim, mengklaim Hakim Danish segera mengikuti jejak Veda Ega Pratama naik podium di kelas Moto3. Apalagi, kecepatan sang pembalap tak perlu diragukan.

Veda mencuri perhatian usai finis posisi tiga pada Moto3 Brasil 2026. Ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang balap Grand Prix sepanjang sejarah.

1. Baris Depan

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Di balapan itu, Veda mampu mengasapi sejumlah pesaing termasuk Hakim. Padahal, pembalap asal Malaysia tersebut memulai lomba dari baris terdepan.

Hakim memang mampu merebut posisi tiga saat kualifikasi Moto3 Brasil 2026 digelar di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania. Sementara, Veda start dari urutan empat.

2. Optimistis

Namun, saat balapan, Hakim Danish terlihat keteteran. Sedangkan, Vega yang juga tak bisa tampil apik di awal-awal, justru mendapat keuntungan usai red flag. Ia pada akhirnya mampu finis ketiga.

Walau gagal tampil impresif, termasuk di seri perdana Moto3 Thailand 2026, penampilan Hakim tetap bikin Zakaria senang. Ia merasa pembalap berusia 18 tahun itu bisa segera naik podium.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208677/pembalap_malaysia_hakim_danish_disebut_setara_veda_ega_pratama_hakimdanish13-lZ5N_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208645/hakim_danish_finis_di_posisi_10_moto3_brasil_2026_hakimdanish13-mqbn_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208632/veda_ega_pratama-rY3j_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/38/3208546/veda_ega_pratama_bersama_ayahnya_sudarmono_yang_ternyata_mantan_pembalap_nasional-7PTk_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/38/3208462/manajer_honda_team_asia_menyanjung_setinggi_langit_veda_ega_pratama_usai_merebut_podium_di_moto3_brasil_2026-djVR_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/38/3208469/veda_ega_pratama_kebanjiran_bonus_setelah_naik_podium_moto3_brasil_2026_veda54-Zx18_large.jpg
