Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP China 2026 di Vision+

LINK live streaming Formula One (F1) GP China 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang digelar di Sirkuit Shanghai Internasional, China pada 13-15 Maret 2026 tersebut tepatnya dapat Anda saksikan secara live streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Dengan persaingan yang semakin ketat di awal musim, GP China diprediksi menjadi ajang penting bagi para tim untuk memperkuat posisi mereka di klasemen. Sirkuit Shanghai sendiri dikenal memiliki karakter lintasan yang menantang, dengan kombinasi tikungan teknis dan trek lurus panjang yang kerap menghadirkan duel kecepatan antar pembalap.

Tak heran jika seri ini sering menghasilkan balapan yang penuh drama dan strategi. Menjelang akhir pekan balapan tahun ini, persaingan sudah mulai terlihat sejak sesi latihan.

Pembalap George Russell, berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan pertama pada Jumat 13 Maret 2026 dengan diikuti Kimi Antonelli di posisi kedua, sementara Lando Norris, menempati posisi ketiga. Berikut jadwal lengkap Formula 1: Heineken Chinese Grand Prix 2026 di VISION+:

Jumat, 13 Maret 2026