Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP China 2026 di Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |17:29 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP China 2026 di Vision+
Saksikan balapan F1 GP China 2026 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Formula One (F1) GP China 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang digelar di Sirkuit Shanghai Internasional, China pada 13-15 Maret 2026 tersebut tepatnya dapat Anda saksikan secara live streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Dengan persaingan yang semakin ketat di awal musim, GP China diprediksi menjadi ajang penting bagi para tim untuk memperkuat posisi mereka di klasemen. Sirkuit Shanghai sendiri dikenal memiliki karakter lintasan yang menantang, dengan kombinasi tikungan teknis dan trek lurus panjang yang kerap menghadirkan duel kecepatan antar pembalap.

Tak heran jika seri ini sering menghasilkan balapan yang penuh drama dan strategi. Menjelang akhir pekan balapan tahun ini, persaingan sudah mulai terlihat sejak sesi latihan.

Pembalap George Russell, berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan pertama pada Jumat 13 Maret 2026 dengan diikuti Kimi Antonelli di posisi kedua, sementara Lando Norris, menempati posisi ketiga. Berikut jadwal lengkap Formula 1: Heineken Chinese Grand Prix 2026 di VISION+:

Jumat, 13 Maret 2026

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/37/3206497/simak_jadwal_siaran_langsung_f1_gp_china_2026_akhir_pekan_ini-JdAw_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung F1 GP China 2026: Ferrari Ganggu Mercedes?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/37/3205707/charles_leclerc_menikahi_alexandra_saint_mleux-H28c_large.jpg
Ada Rahasia Unik di Balik Absennya Kado Pernikahan Lewis Hamilton untuk Charles Leclerc
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/37/3205693/george_russell_menangi_f1_gp_australia_2026-EazJ_large.jpg
Hasil Race F1 GP Australia 2026: George Russell Menang, Ferrari Merana Akibat Blunder Strategi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/37/3205544/simak_jadwal_siaran_langsung_race_f1_gp_australia_2026-shxz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race F1 GP Australia 2026: George Russell Asapi McLaren dan Ferrari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/37/3205539/george_russell-0QjF_large.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Australia 2026: George Russell Rebut Pole Position, Max Verstappen Terpuruk di Posisi Buncit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/37/3205334/f1_gp_australia_2026-jSMi_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Australia 2026 di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement