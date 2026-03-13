Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal Siaran Langsung F1 GP China 2026: Ferrari Ganggu Mercedes?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |04:41 WIB
Jadwal Siaran Langsung F1 GP China 2026: Ferrari Ganggu Mercedes?
Simak jadwal siaran langsung F1 GP China 2026 akhir pekan ini (Foto: X/@F1)
A
A
A

SHANGHAI – Jadwal siaran langsung F1 GP China 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Scuderia Ferrari mengganggu Mercedes AMG Petronas yang dominan di seri perdana?

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Dominasi

F1 GP Australia 2026. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Mercedes tiba-tiba menunjukkan dominasinya pada seri perdana, F1 GP Australia 2026, di Sirkuit Albert Park, Melbourne, pekan lalu. Mereka mengunci dua posisi terdepan saat kualifikasi lewat George Russell dan Kimi Antonelli.

Dominasi tersebut berlanjut saat balapan. Kendati Charles Leclerc (Ferrari) sempat mengejutkan dengan merebut posisi terdepan, pada akhirnya Russell tampil sebagai pemenang.

Sementara, Antonelli lagi-lagi finis di posisi dua. Leclerc dan Lewis Hamilton yang merupakan duo Ferrari, mengakhiri lomba di urutan 3-4.

Situasi itu dibaca sebagai pertanda musim ini akan jadi milik Mercedes dan Ferrari. Sedangkan, McLaren dan Red Bull masih kepayahan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
