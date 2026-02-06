Kisah Greysia Polii dan Liliyana Natsir, Legenda Putri Bulu Tangkis Indonesia yang Dipuja-puja Badminton Lovers China

KISAH Greysia Polii dan Liliyana Natsir yang dipuja-puja Badminton Lovers (BL) China menarik untuk dibahas. Dua legenda hidup putri bulu tangkis Indonesia tersebut memang tak disangka tak hanya dicintai di Tanah Air, tetapi juga sampai ke Negeri Tirai Bambu.

Ya, tampaknya dominasi Indonesia di jagat bulu tangkis dunia tidak hanya membuahkan deretan trofi, tetapi juga melahirkan karisma yang mampu melintasi batas negara. Menariknya, di China, yang dikenal sebagai rival terberat sekaligus kekuatan utama olahraga tepok bulu, para penggemarnya justru menaruh rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa terhadap atlet-atlet Tanah Air.

Kombinasi kualitas teknik yang memukau serta sikap bersahaja di dalam maupun di luar lapangan membuat para bintang Indonesia ini memiliki basis penggemar militan di Negeri Tirai Bambu. Dari sekian banyak nama, dua sosok legenda putri berikut ini menjadi yang paling dipuja oleh Badminton Lovers (BL) China.

1. Liliyana Natsir: Sang Maestro Taktis yang Tak Terlupakan

Nama Liliyana Natsir tetap harum dan abadi di ingatan publik China meski dirinya sudah cukup lama memutuskan untuk gantung raket. Selama masa aktifnya, perempuan yang akrab disapa Butet ini merupakan sosok rival yang paling disegani sekaligus menakutkan bagi para atlet ganda campuran Negeri Tirai Bambu.

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir juara All England 2014 (PBSi)

Pencapaian medali emas di Olimpiade Rio 2016 menjadi salah satu bukti sahih kehebatannya. BL China sangat mengagumi gaya permainan Butet yang dikenal cerdik, taktis, dan memiliki penempatan bola yang sulit ditebak.

Bagi BL China, Butet bukan sekadar lawan, melainkan guru tak resmi yang memperlihatkan level permainan kelas dunia. Rasa hormat yang mengalir dari para penggemar di China menjadi bukti nyata betapa besarnya pengaruh Butet di kancah internasional.