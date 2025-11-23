Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Komentar Berkelas Fajar Alfian Usai Gagal Juara Australia Open 2025 karena Kalah dari Raymond/Nikolaus

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |20:47 WIB
Komentar Berkelas Fajar Alfian Usai Gagal Juara Australia Open 2025 karena Kalah dari Raymond/Nikolaus
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, harus puas menempati posisi runner-up Australia Open 2025 setelah dikalahkan junior mereka, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Fajar mengakui rasa kecewanya, namun ia menyoroti perkembangan luar biasa dari pasangan muda yang berhasil menumbangkan mereka di final.

Dalam All Indonesian Final yang berlangsung di State Sports Centre, Minggu (23/11/2025), Fajar/Fikri takluk melalui pertarungan sengit tiga gim dengan skor 20-22, 21-10, dan 18-21. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Fajar menyatakan kekagumannya terhadap performa Raymond/Joaquin.

1. Kecepatan Perkembangan Junior yang Mengejutkan

Fajar secara terbuka memuji peningkatan drastis yang ditunjukkan oleh Raymond/Joaquin. Kemenangan mereka di final Super 500 ini menjadi puncak dari serangkaian pencapaian yang sangat cepat.

"Hasilnya memang tidak sesuai harapan, kami kembali jadi runner up. Pasti kecewa tapi tetap harus disyukuri terutama melihat penampilan junior kami Raymond/Joaquin di turnamen ini," ujar Fajar, dikutip dari laman resmi PBSI, Minggu (23/11/2025).

Kalahkan Fajar/Fikri, Raymond/Nikolaus Selebrasi Siu ala Cristiano Ronaldo Usai Sabet Gelar Juara Australia Open 2025
Kalahkan Fajar/Fikri, Raymond/Nikolaus Selebrasi Siu ala Cristiano Ronaldo Usai Sabet Gelar Juara Australia Open 2025

Fajar merasa perkembangan Raymond/Joaquin sangat pesat, mengingat di awal tahun ini mereka masih berkompetisi di Sirkuit Nasional. Pasangan muda tersebut kemudian sukses naik kelas menjadi juara International Challenge, juara Super 100, runner-up di Korea Masters, dan kini mencapai gelar Super 500.

"Sangat luar biasa. Semoga ke depannya mereka terus padu dan konsisten," harap Fajar.

 

Telusuri berita Sport lainnya
