HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Pulangkan Ganda Taiwan, Sabar/Reza Maju ke Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |14:22 WIB
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar Australia Open 2025 sudah diketahui, Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses melenggang ke babak perempatfinal Australia Open 2025.

Kepastian itu didapat usai Sabar/Reza kalahkan ganda putra Taiwan, Fang Chih Lee/Fang Jen Lee, di babak 16 besar. Main di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Kamis (20/11/2025) siang WIB. Sabar/Reza berhasil menang dalam pertarungan tiga gim 22-20, 17-21, dan 22-20.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza bermain trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Mereka berupaya untuk menguasai pertandingan dengan permainan cepat dan pukulan menyilang.

Duo Taiwan pun kewalahan, namun mereka mengejar ketertinggalan. Pada jeda interval gim pertama, Sabar/Reza berhasil unggul dengan skor 11-9.

Selepas rehat, Fang/Fang beberapa kali berhasil menyamakan kedudukan. Akan tetapi, Sabar/Reza bermain efektif untuk menjaga jarak keunggulan satu poin.

Pada akhirnya, Sabar/Reza berhasil mengunci kemenangan pada gim pertama dengan skor 22-20. Berlanjut pada gim kedua, Fang/Fang mengambil inisiatif untuk bermain agresif.

Sabar/Reza pun sempat tertinggal. Akan tetapi, mereka terus mengejar dengan permainan ofensif. Kini, jarak antara kedua ganda putra itu tak terlalu jauh.

 

Halaman:
1 2
