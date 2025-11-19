Hasil Australian Open 2025: Jonatan Christie Langsung Kandas di Babak Pertama

HASIL Australian Open 2025 sudah diketahui. Hasil mengejutkan diraih tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, yang langsung kandas di babak pertama.

Jonatan Christie disikat wakil Jepang, Yushi Tanaka, di babak 32 besar. Main di State Sports Centre, Sydney, Australia, Rabu (19/11/2025) sore WIB, Jojo -sapaan akrab Jonatan- kalah 2 gim langsung dengan skor 17-21 dan 7-21. Laga berlangsung dalam 32 menit saja.

Jalannya Pertandingan

Duel sengit tersaji di awal gim pertama. Yushi membuka laga dengan keunggulan 0-1. Tetapi beberapa kali Jonatan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, 3-3, dan 5-5.

Namun setelah itu, Jonatan tampak kewalahan meladeni permainan Yushi. Dia terus tertinggal dari 4-5 hingga menyentuh interval dengan skor 7-11.