Pensiun Usai SEA Games 2025, Siman Sudartawa Targetkan Emas Terakhir di Thailand

JAKARTA – Salah satu perenang terbaik Indonesia, I Gede Siman Sudartawa, mengumumkan keputusannya untuk gantung kacamata seusai perhelatan SEA Games 2025. Atlet peraih emas 50 meter gaya punggung SEA Games 2023 ini kini memfokuskan seluruh energinya untuk memburu medali emas terakhir sebagai penutup manis karier gemilangnya di kolam renang.

Kabar mengenai rencana pensiun atlet kelahiran Klungkung, Bali ini, telah beredar luas setelah ia sukses menyumbangkan sederet prestasi untuk Merah Putih. Siman akhirnya membenarkan kabar tersebut dan mengaku sudah memiliki rencana pasca-pensiun.

1. Alasan Penundaan Pensiun

Siman Sudartawa bercerita bahwa niat untuk pensiun sebenarnya sudah muncul sejak Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatra Utara 2024 lalu. Namun, niat itu diurungkan setelah mendapat dorongan kuat dari lingkungan terdekatnya.

“Sebenarnya kemarin habis PON pun mau berhenti. Tapi kata Coach Albert, ‘Ayo bisa sekali lagi SEA Games terakhir’ gitu. Terus kemudian ada junior-junior juga minta, ‘Ayo kak temenin lah terakhir’ gitu. Jadi akhirnya memutuskan, yaudah ini SEA Games terakhir,” terang Siman kepada wartawan termasuk Okezone, yang dikutip Kamis (13/11/2025).

I Gede Siman Sudartawa akan tampil di SEA Games terakhirnya

Setelah resmi pensiun usai SEA Games 2025, Siman mengaku akan beralih peran. “Iya benar (habis SEA Games pensiun), stop. Paling nanti next-nya ya ngelatih. Kalau enggak ya lanjut di PNS di Kemenpora kan,” kata Siman.