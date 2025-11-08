Eks Ratu Bulu Tangkis Dunia Tai Tzu Ying Resmi Umumkan Pensiun, Usai Absen Panjang karena Cedera

Tai Tzu Ying jadi salah satu bintang di dunia bulu tangkis. (Foto: Instagram/@tai_tzuying)

EKS ratu bulu tangkis dunia, Tai Tzu Ying, resmi umumkan pensiun. Keputusan ini diambil usai dirinya absen panjang karena cedera.

Tai Tzu Ying terakhir kali tampil di China Open 2024. Setelah itu, pebulu tangkis tunggal putri asal Taiwan itu fokus memulihkan cedera yang kambuh kembali.

1. Tai Tzu Ying Resmi Umumkan Pensiun

Pengumuman pensiun disampaikan Tai Tzu Ying lewat unggahannya di Instagram pribadinya @tai_tzuying pada Jumat 7 November 2025 malam WIB.

Dalam unggahannya, Tai Tzu Ying membagikan potret perjalanannya untuk sembuh dari cedera. Dia pun sampaikan pesan menyentuh untuk berterima kasih atas dukungan besar yang didapat sepanjang kariernya di bulu tangkis.

“Babak yang indah telah berakhir. Terima kasih, bulu tangkis, atas semua yang telah kau berikan kepadaku,” tulis Tai Tzu Ying di Instagram.

“Tahun lalu adalah masa tersulit dalam karierku. Sebelum Olimpiade, aku ragu apakah cedera kakiku akan memungkinkanku untuk bertanding, tetapi aku sudah memberikan segalanya. Orang lain tidak menyerah padaku, jadi aku tidak bisa menyerah pada diriku sendiri,” lanjutnya.

“Akhirnya, cederaku memaksaku untuk meninggalkan lapangan. Aku tidak bisa mengakhiri karierku seperti yang kuharapkan, dan butuh waktu bagiku untuk menerimanya,” ucap Tai Tzu Ying.

2. Cedera

Setahun terakhir, Tai Tzu Ying memang bergelut dengan cedera. Bahkan, cedera jadi tantangannya kala mentas di Olimpiade Paris 2025.

Tai Tzu Ying kala itu terhenti di fase grup. Dia hanya bisa meraih 1 kemenangan dari dua laga yang dijalani di Grup E, yakni kala hadapi Lianne Tan (Belgia) dengan skor 21-15 dan 21-14. Sayangnya, kala melawan Ratchanok Intanon (Thailand), pebulu tangkis berusia 31 tahun itu kalah dengan skor 19-21 dan 15-21.

Setelah itu, Tai Tzu Ying sempat comeback berlaga di BWF World Tour 2024. Dia tampil di Japan Open, Taiwan Open, Hong Kong Open, dan China Open 2024.

Sayangnya, kiprah Tai Tzu Ying kurang optimal. Hanya di Japan Open 2024, dia bisa menembus babak semifinal. Sisanya, dia kerap tersisih di babak-babak awal. Cedera lutut kemudian kembali mendera Tai Tzu Ying. Dia pun fokus memulihkan cederanya.