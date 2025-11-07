Hasil Review Sementara Jelang SEA Games 2025: Kontingen Indonesia Berpotensi Raih 78 Medali Emas!

JAKARTA – Kemenpora RI mengumumkan hasil review cabang-cabang olahraga (cabor) jelang SEA Games 2025. Kontingen Indonesia diprediksi meraih 78 medali emas di ajang multievent dua tahunan tersebut!

Hasil review sementara itu diungkap Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI, Surono. Ia membandingkan SEA Games 2025 dengan edisi sebelumnya yakni 2023.

1. Kehilangan 41 Medali

Menurut hasil review sementara, kontingen Indonesia akan kehilangan 41 medali emas karena cabor yang dipertandingkan tidak eksis pada edisi 2025. Namun, ada penambahan 32 medali emas dari cabor lainnya yang dimainkan di Thailand.

"Memang secara teknis di tahun 2023 di Kamboja kami mendapatkan 87 medali emas. Kemudian ada beberapa yang cabang olahraga dan nomornya yang tidak dipertandingkan di SEA Games 2025 totalnya Indonesia, kontingen Indonesia kehilangan sekitar 41 medali emas," papar Surono, dikutip Jumat (7/11/2025).

"Tetapi ada beberapa peluang yang cabang olahraganya yang tidak dipertandingkan di Kamboja tapi dipertandingkan di Thailand itu punya peluang untuk bisa meraih medali emas 32," sambungnya.

"Sehingga kalau seandainya ditotal kami itu baru mendapatkan medali 78 emas. Sedangkan untuk bisa meraih, bisa bertahan di posisi ketiga, itu minimal mendapatkan 13,84% sampai dengan 15,90% dari total medali yang diperebutkan yaitu sekitar 577," tambah pria berkacamata itu.

2. Sementara

Namun, Surono mengatakan semua ini masih bersifat sementara. Hasil review dari tim Kemenpora secara keseluruhan akan keluar pada pekan depan setelah pertemuan dengan Menpora Erick Thohir, pengurus besar cabor, serta KONI, dan KOI (NOC Indonesia/Komite Olimpiade Indonesia).