HOME SPORTS SPORT LAIN

Mulai Besok, Kemenpora Panggil Pengurus Cabor Bahas Persiapan SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |19:58 WIB
Mulai Besok, Kemenpora Panggil Pengurus Cabor Bahas Persiapan SEA Games 2025
Surono bicara persiapan jelang SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Persiapan terus digempur jelang SEA Games 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) akan memanggil Pengurus Besar (PB) cabang olahraga menjelang SEA Games 2025.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono. Surono menyampaikan hal tersebut setelah rapat pimpinan bersama Menpora Erick Thohir di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Timnas Woodball Indonesia siap hadapi SEA Games 2025

1. SEA Games 2025

Suromo memastikan atlet-atlet yang akan berangkat ke SEA Games 2025 Thailand merupakan atlet terbaik Indonesia. Mereka pun memiliki peluang besar untuk merebut medali.

“Kami telah melaksanakan rapat pimpinan yang dipimpin oleh Bapak Menteri dalam rangka, salah satunya adalah untuk persiapan SEA Games,” kata Surono kepada awak media termasuk iNews Media Group, Selasa (21/10/2025).

“Bapak Menteri memberikan arahan kepada kami bahwa khusus untuk SEA Games ini atlet-atlet yang akan kita kirim adalah atlet-atlet yang terbaik yang dipersiapkan oleh PB PB yang sekarang sudah di pelatnaskan. Yang kedua adalah yang punya peluang untuk meraih medali, baik itu medali perunggu, perak, dan emas,” lanjutnya.

Mulai besok hingga beberapa hari ke depan, kata Surono, Kemenpora akan melakukan pertemuan dengan para Pengurus Besar dari cabang olahraga terkait. Tidak hanya itu, nantinya pertemuan juga akan dihadiri oleh tim review serta perwakilan KONI dan KOI.

“Kemudian juga setelah kami diberikan arahan, besok sore rencana dan hari-hari ke depan kami akan memanggil PB PB Cabang Olahraga, sekitar 48 cabang olahraga yang telah kita pelatnaskan dalam rangka untuk sinkronisasi dan review. Dan kami akan menyiapkan tim sinkronisasi dan review dari tim pakar, tim review kita, kemudian juga dari perwakilan KONI dan KOI,” terang Surono.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
