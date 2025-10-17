Potensi 41 Medali Emas Hilang, Kontingen Indonesia Tetap Ditargetkan Masuk 3 Besar di SEA Games 2025

Kemenpora RI menetapkan target bagi Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 untuk masuk tiga besar klasemen perolehan medali (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Kemenpora RI menetapkan target bagi Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 untuk masuk tiga besar klasemen perolehan medali. Kendati berpotensi kehilangan 41 keping emas, hal itu bisa dicapai.

Dalam dua edisi terakhir, Indonesia konsisten berada di papan atas dalam pesta olahraga terakbar se-Asia Tenggara tersebut. Pada SEA Games 2021 di Hanoi (Vietnam) dan 2023 di Phnom Penh (Kamboja), atlet-atlet tanah air bisa ada di tiga besar.

1. Ranking 3

Oleh karena itu, target mempertahankan posisi dipatok oleh pemerintah untuk tim Indonesia di SEA Games 2025. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menpora RI Erick Thohir.

"Ini kami mau target, tetap paling tidak kami bisa ranking tiga lagi," kata Erick dalam konferensi pers, dikutip Jumat (17/10/2025).

2. Hilang 41 Emas

Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu sadar, misi tiga besar di SEA Games Thailand 2025 pada 9-20 Desember. Pasalnya, tim Indonesia sudah dipastikan tak akan bisa mempertahankan 41 dari 87 emas yang diraih pada edisi sebelumnya.

Potensi kehilangan itu dikarenakan nomor-nomor pertandingan di mana tim Indonesia dapat emas di Kamboja, tak dipertandingkan dalam SEA Games 2025. Erick mengatakan, realita itu harus dihadapi.

"Karena realita yang harus kami hadapi ketika kami ranking tiga di Kamboja dengan 87 emas, untuk di Thailand ini kami kehilangan 41 emas karena banyak nomor yang tidak dipertandingkan," terang Erick.