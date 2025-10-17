Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis yang Cantiknya Kebangetan di Denmark Open 2025, Nomor 1 Andalan Tuan Rumah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |20:42 WIB
5 Pebulu Tangkis yang Cantiknya Kebangetan di Denmark Open 2025, Nomor 1 Andalan Tuan Rumah!
Berikut lima pebulu tangkis yang cantiknya kebangetan di Denmark Open 2025 termasuk Polina Buhrova (Foto: Instagram/@buhrova.poly)
BERIKUT lima pebulu tangkis yang cantiknya kebangetan di Denmark Open 2025. Salah satunya adalah andalan tuan rumah!

Denmark Open 2025 Super 750 sudah memasuki hari keempat pada Jumat (17/10/2025). Sejumlah nama besar tampil di turnamen tersebut.

Ilustrasi bulu tangkis foto mnc media

Beberapa di antaranya merupakan pebulu tangkis berwajah rupawan. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis yang Cantiknya Kebangetan di Denmark Open 2025

1. Alexandra Boje

Alexandra Boje

Perempuan satu ini turun di ganda campuran bersama Mathias Christiansen. Keduanya sanggup melaju hingga ke perempatfinal yang dimainkan pada Jumat (17/10/2025).

Wajah cantik Boje kerap mencuri perhatian. Tidak hanya rupawan, perempuan berusia 25 tahun ini juga cukup berpestasi.

2. Chiharu Shida

chiharu shida

Kecantikan perempuan satu ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Shida kali ini turun bersama pasangan barunya Arisa Igarashi atau Arisa Higashino setelah berpisah dengan Nami Matsuyama.

Pasangan ini mampu melaju hingga perempatfinal. Sayangnya, mereka harus bertemu dengan jagoan China Cheng Qing Chen/Jia Yi Fan!

3. Kim Ga-eun

kim ga-eun

Tunggal putri Korea Selatan ini dikenal memiliki wajah yang cantik. Kim sayangnya harus tersingkir dini di babak 16 besar setelah takluk dari Michelle Li 17-21, 21-18, dan 10-21.

Alhasil, wajah cantik perempuan satu ini tak lagi terlihat di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark. Kim harus bangkit di pertandingan selanjutnya.

 

Halaman:
1 2
