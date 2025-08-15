Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Pembalap F1 Keluhkan Regulasi Mobil 2026, Stefano Domenicali Bilang Begini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |02:01 WIB
Pembalap F1 Keluhkan Regulasi Mobil 2026, Stefano Domenicali Bilang Begini
Stefano Domenicali Tanggapi Keluhkan Para Pembalap F1 soal Regulasi Mobil 2026. (Foto: F1)
A
A
A

PRESIDEN dan CEO Formula 1 (F1), Stefano Domenicali, menanggapi kekhawatiran yang dilontarkan para pembalap mengenai regulasi mobil 2026 yang akan datang. Meskipun beberapa pembalap top seperti Charles Leclerc dari Ferrari telah mengungkapkan kekhawatiran mereka, Domenicali tetap optimistis dan meminta semua pihak untuk tidak bereaksi berlebihan.

Perubahan regulasi 2026 menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah F1, dengan perubahan signifikan pada sasis dan power unit. Sejumlah pembalap yang telah mencoba versi virtual mobil 2026 di simulator menyatakan ketidaknyamanan, bahkan Leclerc menyebut mobil baru ini akan kurang menyenangkan untuk dikendarai.

1. Bos F1 Minta Pembalap Bersabar

Namun, dalam wawancaranya dengan The Race, Domenicali menegaskan bahwa ia sama sekali tidak khawatir dengan era baru F1 ini. Menurutnya, komentar-komentar yang muncul saat ini dipengaruhi oleh dua hal.

Pertama, ada pendekatan taktis dari tim. Domenicali menyebut bahwa tim-tim saat ini sedang "bermain game" dan menggunakan komentar para pembalap untuk memengaruhi regulasi. Kedua, regulasi ini masih dalam tahap evolusi.

"Diskusi nyata yang kami lakukan dengan FIA, tim, dan pembalap di awal tahun sudah sangat berbeda dengan hari ini. Bahkan sebelum regulasi baru dimulai, sudah ada evolusi yang bergerak ke arah yang benar,” ujar Domenicali, dikutip dari Crash, Jumat (15/8/2025).

Domenicali mencontohkan kekhawatiran awal tentang strategi "lift and coast" (mengangkat kaki dari pedal gas dan meluncur) yang kini sudah mulai memudar. Menurutnya, masalah ini hanya akan muncul di dua atau tiga situasi balapan, dan ia yakin kolaborasi antara tim dan FIA akan menyelesaikannya.

Lewis Hamilton melaju pada F1 GP Hungaria 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton melaju pada F1 GP Hungaria 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

2. Pesan Bos F1

Domenicali menekankan pentingnya F1 untuk tidak bereaksi berlebihan dan tetap memiliki pola pikir terbuka terhadap perubahan regulasi ini.

"Pola pikirnya adalah untuk terbuka dalam memahami apa yang terjadi, Saat ini ada begitu banyak teori, sehingga semuanya mungkin terjadi,” sambung Domenicali.

 

