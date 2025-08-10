Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Manuel Pecino: Marc Marquez Cuma Ingin Lampaui Gelar Valentino Rossi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |10:48 WIB
Manuel Pecino: Marc Marquez Cuma Ingin Lampaui Gelar Valentino Rossi!
Valentino Rossi dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KOMENTATOR ternama MotoGP, Manuel Pecino, soroti target Marc Marquez di MotoGP. Dia yakin Marquez kini hanya menargetkan merebut gelar juara lagi demi melampaui catatan Valentino Rossi.

Hal ini tak terlepas dari rivalitas sengit antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez di MotoGP. Kini, kans Marquez untuk juara di MotoGP 2025 pun terbuka begitu lebar.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Berpeluang Juara Lagi di MotoGP

Ya, Marc Marquez tampil gacor lagi di MotoGP. Usai melewati masa-masa sulit karena cedera parah di tangan kanannya, Marquez akhirnya bisa kembali bangkit dan menggila usai putuskan gabung Ducati.

Bersama tim pabrikan Ducati musim ini, Marquez bisa merebut kemenangan demi kemenangan dengan mudah. Kini, dia sukses menang di 5 seri beruntun sebelum jeda paruh musim yang sedang berlangsung saat ini.

Dengan kondisi ini, Marquez pun berpeluang besar rebut gelar juara MotoGP 2025. Dia kini kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan unggul 120 poin dari Alex Marquez yang mengekor di posisi kedua.

 

Halaman:
1 2
