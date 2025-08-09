Klasemen Sementara FIVB Volleyball Womens U-21 World Championships 2025 Kelar Timnas Voli Putri Indonesia U-21 vs Kanada

SURABAYA – Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia U-21 berhasil mengukir sejarah baru. Setelah menelan kekalahan di laga perdana, mereka sukses bangkit dan menekuk Kanada dengan skor 3-1 (28-26, 25-18, 18-25, 25-21) dalam lanjutan FIVB Volleyball Womens U-21 World Championships 2025 pada Jumat 8 Agustus 2025.

Kemenangan krusial ini tak hanya menjadi yang pertama bagi Timnas Voli Putri Indonesia U-21, tetapi juga secara signifikan mengubah posisi mereka di klasemen Grup A. Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia U-21, Marcos Sugiyama, mengungkapkan kemenangan bersejarah ini tak lepas dari faktor mentalitas.

1. Rebut Kemenangan Penting

Setelah dievaluasi secara mendalam usai takluk dari Vietnam, para pemain Indonesia menunjukkan mental bertanding yang jauh lebih matang. Mereka tampil lebih tenang dan tidak lagi demam panggung, sebuah perubahan yang terlihat jelas di lapangan.

"Satu hal yang menjadi fokus evaluasi kami setelah laga pertama adalah masalah mental. Tadi mereka membuktikan itu dengan permainan yang jauh lebih baik," kata Sugiyama, dilansir dari rilis resmi PBVSI, Sabtu (9/8/2025).

Peningkatan kondisi fisik dan psikis pemain menjelang laga melawan Kanada juga menjadi faktor penting yang membuat permainan tim lebih seimbang. Kemenangan ini membuat Indonesia langsung melesat naik di klasemen sementara Grup A.

Dengan tiga poin penuh yang didapat dari kemenangan atas Kanada, skuad Garuda Pertiwi kini menempati peringkat keempat. Hasil ini tentu menjadi dorongan moral yang besar jelang pertandingan selanjutnya.

Timnas Voli Putri Indonesia U-21. (Foto: PBVSI)

2. Klasemen Sementara

Argentina masih mendominasi puncak klasemen Grup A. Mereka sukses meraih enam poin setelah menumbangkan Puerto Riko dengan skor telak 3-0. Posisi kedua ditempati oleh Vietnam, yang juga mengoleksi enam poin.