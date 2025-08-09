Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Sabet 2 Gelar di BWF World Championships 2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |09:49 WIB
Indonesia Sabet 2 Gelar di BWF World Championships 2025?
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
PARIS - Indonesia berpeluang besar membawa pulang dua gelar juara dari Kejuaraan Dunia alias BWF World Championships 2025. Harapan tersebut datang dari sektor ganda putra dan tunggal putra, di mana dua wakil terbaik Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Alwi Farhan tengah dalam performa terbaik mereka.

Seperti yang diketahui, BWF World Championships 2025 akan digelar di Paris, Prancis, pada 25-31 Agustus 2025. Indonesia mengirimkan 12 wakil ke turnamen bergengsi tersebut.

1. Indonesia Kirim 12 Wakil

Ke-12 wakil itu, tiga dari tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie Alwi Farhan, dan satu dari sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani. Lalu ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Lalu ada juga dari ganda putri yang diwakili Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dan  Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Terakhir dari ganda campuran ada Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Dari ke-12 wakil itu, Indonesia berpotensi merebut gelar juara di dua sektor, yakni tunggal putra dan ganda putra. Sebab ada Alwi Farhan dan Fajar/Rian.

2. Berharap kepada Alwi dan Fajar/Rian

Alwi Farhan
Alwi Farhan

Di sektor ganda putra, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto membuktikan konsistensi mereka. Sebagai pasangan nomor satu Indonesia, Fajar/Rian bisa diandalkan meski sempat berpisah di dua turnamen terakhir.

Fajar dan Rian kini sepenuhnya fokus untuk memberikan yang terbaik di Kejuaraan Dunia 2025. Mereka memiliki kesempatan terakhir untuk berduet di panggung internasional sebelum akhirnya menjalani program uji coba dengan pasangan baru. Dukungan penuh dari pelatih dan PBSI menjadi modal berharga bagi keduanya untuk meraih gelar juara dunia.

 

Halaman:
1 2
