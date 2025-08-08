Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pelatih Rionny Mainaky Optimistis Jafar/Felisha Bisa Ukir Sejarah di BWF World Championships 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |09:48 WIB
Pelatih Rionny Mainaky Optimistis Jafar/Felisha Bisa Ukir Sejarah di BWF World Championships 2025
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih ganda campuran Indonesia, Rionny Mainaky, menaruh harapan besar pada Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu untuk menciptakan sejarah di BWF World Championships 2025. Dengan performa Jafar/Felisha yang terus menanjak, Rionny akan fokus penuh mempersiapkan pasangan muda ini agar bisa menembus babak final.

BWF World Championships 2025 akan berlangsung di Paris, Prancis, pada 25-31 Agustus 2025 mendatang. Indonesia akan diwakili oleh dua pasangan di sektor ganda campuran, yaitu Jafar/Felisha dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

1. Siap Maksimalkan Jafar/Felisha

Performa Jafar/Felisha memang sedang naik daun. Mereka secara mengejutkan berhasil mencapai semifinal China Open 2025, sebuah turnamen level Super 1000.

Bahkan sebelumnya Jafar/Felisha mampu menjuarai Taipei Open 2025. Pencapaian ini membuat Rionny Mainaky sangat optimistis.

“Untuk mereka berdua saya lihat bukan hanya dari hasil, tapi dari latihan memang seperti itu. Mereka ini rajin, jadi saya harap ketika di China sampai target, di Kejuaraan Dunia kita juga buat sejarah,” ujar Rionny saat ditemui di Pelatnas PBSI, Jumat (8/8/2025).

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

Menurut Rionny, Jafar/Felisha sebenarnya memiliki peluang untuk menembus final China Open 2025, namun sayang, ada kesalahan-kesalahan kecil yang harus diperbaiki. Meski begitu, ia melihat ada perkembangan signifikan dalam kemampuan mereka mengendalikan tekanan.

“Yang saya perhatikan juga sekarang pressure sudah oke nih berdua. Dalam keadaan pressure bisa main yang baik itu yang sudah menentukan sekali untuk mereka. Selebihnya tinggal mereka punya komitmen, kalau bisa kita buat sejarah untuk Kejuaraan Dunia,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167404/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-vqp4_large.jpg
Cedera Ancam Debut di BWF World Championships 2025, Jafar Hidayatullah Sempat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167368/jafar_hidayatullah_ternyata_cedera_engkel_jelang_berangkat_ke_bwf_world_championships_2025-HpOD_large.jpg
Maju hingga 16 Besar, Jafar Hidayatullah Ternyata Cedera Jelang BWF World Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167302/pearly_tan_sukses_mencetak_sejarah_untuk_bulu_tangkis_malaysia_di_bwf_world_championships_2025-3sE2_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Pearly Tan, Sukses Cetak Sejarah untuk Malaysia di BWF World Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167224/chen_tang_jie_dan_toh_ee_wei-sczM_large.jpg
Cetak Sejarah Jadi Juara Dunia 2025, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei Melejit ke Peringkat 3 Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167223/nova_widianto-6rqw_large.jpg
Kata-Kata Berkelas Nova Widianto Usai Bawa Ganda Campuran Malaysia Cetak Sejarah Jadi Juara Dunia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167184/putri_kusuma_wardani_dan_gregoria_mariska_tunjung-Mnjg_large.jpg
Adu Ranking BWF Terbaru Pebulu Tangkis Putri KW dengan Gregoria Mariska, Ternyata Beda Tipis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement