HOME SPORTS NETTING

Fajar/Fikri Beberkan Tantangan Baru Usai Diduetkan Kembali

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |14:19 WIB
Fajar/Fikri Beberkan Tantangan Baru Usai Diduetkan Kembali
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda putra dadakan, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, kini harus berhadapan dengan ekspektasi tinggi. Setelah berhasil mencatatkan hasil gemilang di dua turnamen terakhir, PBSI memutuskan untuk terus memainkan duet Fajar/Fikri.

Keputusan itu disambut baik Fajar dan Fikri. Ia dan Fikri berjanji akan menyiapkan strategi jitu agar performa mereka tetap tajam karena menyadari beban mulai terasa.

Awalnya, pasangan Fajar/Fikri dibentuk hanya untuk dua turnamen, yaitu Japan Open dan China Open 2025. Namun, mereka mengejutkan banyak pihak dengan performa luar biasa.

Pada Japan Open 2025, Fajar/Fikri berhasil melaju hingga perempatfinal. Lalu puncaknya, mereka berhasil naik podium tertinggi di China Open 2025, turnamen berlevel Super 1000.

1. Awalnya Main Santai

Fajar mengungkapkan keberhasilan mereka di awal ini tak lepas dari fakta bahwa mereka bermain tanpa beban.

"Ya, yang pasti kemarin tuh di Jepang dan China kami bermain tanpa beban ya, karena bukan pasangan asli dan juga tidak ditargetkan," ucap Fajar, Jumat (8/8/2025).

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

"Mungkin juga jadi hanya mengisi waktu yang kosong, makanya kami bisa bermain lebih santai dan menikmati,” tambahnya.

2. Mulai Ada Beban

Namun, kini situasinya berbeda. PBSI telah memutuskan untuk kembali menduetkan mereka di China Masters dan Korea Open 2025 yang akan berlangsung pada September mendatang.

 

