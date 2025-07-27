Selangkah Lagi Juara, Fajar/Fikri Tampil Habis-habisan Lawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Final China Open 2025

CHANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, selangkah lagi rebut gelar juara China Open 2025. Fajar/Fikri pun berjanji tampil habis-habisan di final China Open 2025.

Pada laga final, Fajar/Fikri akan menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik dari Malaysia. Laga itu dipastikan berjalan sulit karena Aaron/Soh berstatus unggulan kedua di ajang ini.

1. Fajar/Fikri Lolos Final

Berstatus sebagai pasangan baru, Fajar/Fikri secara mengejutkan berhasil melaju ke partai final. Mereka mengamankan tiket final usai bungkam Liang Wei Keng/Wang Chang dalam dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-17.

Kemenangan yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Fajar/Fikri merupakan pasangan baru dan berhasil bungkam Liang/Wang yang bercokol di peringkat enam dunia. Lebih dari itu, mereka mencapai partai final pada turnamen berlevel Super 1000.