CHANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, selangkah lagi rebut gelar juara China Open 2025. Fajar/Fikri pun berjanji tampil habis-habisan di final China Open 2025.
Pada laga final, Fajar/Fikri akan menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik dari Malaysia. Laga itu dipastikan berjalan sulit karena Aaron/Soh berstatus unggulan kedua di ajang ini.
Berstatus sebagai pasangan baru, Fajar/Fikri secara mengejutkan berhasil melaju ke partai final. Mereka mengamankan tiket final usai bungkam Liang Wei Keng/Wang Chang dalam dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-17.
Kemenangan yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Fajar/Fikri merupakan pasangan baru dan berhasil bungkam Liang/Wang yang bercokol di peringkat enam dunia. Lebih dari itu, mereka mencapai partai final pada turnamen berlevel Super 1000.