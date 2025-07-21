Advertisement
Jadwal dan Link Live Streaming Mubadala Citi DC Open 2025 di Vision+, Klik di Sini

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |17:05 WIB
Saksikan Mubadala Citi DC Open 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming Mubadala Citi DC Open 2025 di Vision+. Persaingan papan atas di lapangan keras Washington DC kembali hadir dalam turnamen prestisius ATP Tour 500: Mubadala Citi DC Open 2025!

Mubadala Citi DC Open 2025 diselenggarakan mulai 21 hingga 28 Juli 2025. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian bagi para petenis top dunia yang tengah bersiap menyambut tur menuju US Open. Streaming dengan klik di sini.

Berikut Jadwal Mubadala Citi DC Open 2025 di Vision+:

Senin, 21 Juli 2025

22.00 WIB | Day 1 – beIN Sports 2

Selasa, 22 Juli 2025

22.00 WIB | Day 2 – beIN Sports 2

Rabu, 23 Juli 2025

22.00 WIB | Day 3 – beIN Sports 2

Kamis, 24 Juli 2025

22.00 WIB | Day 4 – beIN Sports 2

Sabtu, 26 Juli 2025

01.00 WIB | Quarter Finals – beIN Sports 2

08.00 WIB | Quarter Finals 4 – beIN Sports 2

Minggu, 27 Juli 2025

06.00 WIB | Semifinals – beIN Sports 2

Senin, 28 Juli 2025

04.00 WIB – 06.00 WIB | Final – beIN Sports 3

 

