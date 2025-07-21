JADWAL dan link live streaming Mubadala Citi DC Open 2025 di Vision+. Persaingan papan atas di lapangan keras Washington DC kembali hadir dalam turnamen prestisius ATP Tour 500: Mubadala Citi DC Open 2025!
Mubadala Citi DC Open 2025 diselenggarakan mulai 21 hingga 28 Juli 2025. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian bagi para petenis top dunia yang tengah bersiap menyambut tur menuju US Open. Streaming dengan klik di sini.
Senin, 21 Juli 2025
22.00 WIB | Day 1 – beIN Sports 2
Selasa, 22 Juli 2025
22.00 WIB | Day 2 – beIN Sports 2
Rabu, 23 Juli 2025
22.00 WIB | Day 3 – beIN Sports 2
Kamis, 24 Juli 2025
22.00 WIB | Day 4 – beIN Sports 2
Sabtu, 26 Juli 2025
01.00 WIB | Quarter Finals – beIN Sports 2
08.00 WIB | Quarter Finals 4 – beIN Sports 2
Minggu, 27 Juli 2025
06.00 WIB | Semifinals – beIN Sports 2
Senin, 28 Juli 2025
04.00 WIB – 06.00 WIB | Final – beIN Sports 3