3 Pembalap yang Resmi Absen di MotoGP Republik Ceko 2025, Nomor 1, Nomor 1 Murid Valentino Rossi!

Berikut tiga pembalap yang resmi absen di MotoGP Republik Ceko 2025 termasuk Franco Morbidelli (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

BERIKUT tiga pembalap yang resmi absen di MotoGP Republik Ceko 2025. Salah satunya adalah murid tertua Valentino Rossi yakni Franco Morbidelli.

Seri ke-12 MotoGP 2025 itu akan digelar mulai hari ini Jumat (18/7/2025). Pekan balapan tersebut akan berlangsung di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko.

Start balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: MotoGP)

Sayangnya, ada tiga pembalap yang resmi absen dari seri ini. Mereka tidak akan ikut sepanjang 18-20 Juli 2025 karena mengalami cedera.

Siapa saja tiga pembalap itu? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap yang Resmi Absen di MotoGP Republik Ceko 2025

1. Franco Morbidelli

Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Pembalap asal Italia ini resmi absen di Republik Ceko. Morbidelli diketahui mengalami masalah dengan bahunya usai Sprint Race MotoGP Jerman 2025 di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, pekan lalu.

Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu terpaksa absen pekan ini karena pemulihannya membutuhkan waktu lebih lama. Walau begitu, Morbidelli akan tetap hadir di garasi tim pekan ini.