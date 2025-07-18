Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap yang Resmi Absen di MotoGP Republik Ceko 2025, Nomor 1, Nomor 1 Murid Valentino Rossi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |11:23 WIB
3 Pembalap yang Resmi Absen di MotoGP Republik Ceko 2025, Nomor 1, Nomor 1 Murid Valentino Rossi!
Berikut tiga pembalap yang resmi absen di MotoGP Republik Ceko 2025 termasuk Franco Morbidelli (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
A
A
A

BERIKUT tiga pembalap yang resmi absen di MotoGP Republik Ceko 2025. Salah satunya adalah murid tertua Valentino Rossi yakni Franco Morbidelli.

Seri ke-12 MotoGP 2025 itu akan digelar mulai hari ini Jumat (18/7/2025). Pekan balapan tersebut akan berlangsung di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko.

Start balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: MotoGP)
Start balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: MotoGP)

Sayangnya, ada tiga pembalap yang resmi absen dari seri ini. Mereka tidak akan ikut sepanjang 18-20 Juli 2025 karena mengalami cedera.

Siapa saja tiga pembalap itu? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap yang Resmi Absen di MotoGP Republik Ceko 2025

1. Franco Morbidelli

Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Pembalap asal Italia ini resmi absen di Republik Ceko. Morbidelli diketahui mengalami masalah dengan bahunya usai Sprint Race MotoGP Jerman 2025 di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, pekan lalu.

Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu terpaksa absen pekan ini karena pemulihannya membutuhkan waktu lebih lama. Walau begitu, Morbidelli akan tetap hadir di garasi tim pekan ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177639/marco_bezzecchi-uFGg_large.jpg
Gara-Gara Tabrak Burung Camar, Marco Bezzecchi Tak Terlalu Bahagia Usai Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177577/marco_bezzecchi-qe9H_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Australia 2025: Dramatis! Marco Bezzecchi Menang, Francesco Bagnaia Finis 2 Terbelakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177569/marc_marquez-38JQ_large.jpg
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Australia 2025: Siapa yang Berjaya Tanpa Marc Marquez, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177565/fabio_quartararo-fpPA_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Australia 2025: Fabio Quartararo atau Marco Bezzecchi yang Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177551/fabio_quartararo-hnXC_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2025: Fabio Quartararo Menggila Amankan Pole Position, Francesco Bagnaia Ke-11!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177544/francesco_bagnaia-7r4t_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Australia 2025: Marco Bezzecchi Tak Terbendung, Francesco Bagnaia Memble!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement