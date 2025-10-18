5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Bikin Pangling!

ADA 5 atlet bintang Indonesia yang temukan kebahagian sejati setelah jadi mualaf menarik untuk dibahas. Kisah hidayah seringkali menyentuh hati, terutama ketika ia datang menyapa para figur publik.

Bagi sejumlah atlet top Indonesia, keputusan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan resmi menjadi mualaf bukan hanya mengubah keyakinan, tetapi juga membawa perubahan positif dan kebahagiaan dalam hidup.

Lima bintang atlet Tanah Air ini telah membuktikan bahwa memeluk agama Islam menghadirkan kedamaian baru. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf:

1. Lindswell Kwok

Lindswell Kwok @lindswell_k

Ratu wushu Indonesia ini membuat keputusan besar dengan memeluk agama Islam pada tahun 2018, tepat setelah gelaran Asian Games usai. Keputusan ini sempat menjadi sorotan publik dan ditentang oleh keluarganya, terutama karena ia menikah dengan sesama atlet wushu, Achmad Hulaefi.

Namun, Lindswell mengungkapkan bahwa ia sudah mendalami ajaran Islam sejak tahun 2015. Setelah menjadi mualaf dan menikah, perempuan kelahiran Sumatra Utara ini mantap mengenakan hijab untuk menutup aurat, menjalankan syariat Islam, dan kini ia hidup bahagia dengan keluarga barunya.

2. Diego Muhammad Bin Robbie Michiels

Diego Michiels. ig/diegomichiels

Hidayah menyentuh pemain naturalisasi, Diego Michiels, di tempat tak terduga: penjara. Pada tahun 2013, saat ia tersangkut kasus hukum, Diego mendekam di balik jeruji besi. Menjelang persidangan, ia mantap mengambil keputusan besar dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.

Setelah memeluk Islam, namanya berubah menjadi Diego Muhammad Bin Robbie Michiels, dan kini ia menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia.

3. Maria Febe Kusumastuti

Maria Febe Kusumastuti @mariafebe13

Mantan pebulu tangkis nasional ini memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2017, setahun setelah ia gantung raket. Setelah memeluk Islam, ia memilih nama Aisyah Febe. Keputusan ini ternyata merupakan perwujudan keinginan masa kecilnya.

Febe mengaku sudah lama merasa damai setiap kali mendengar suara azan berkumandang, meskipun ia baru berani mewujudkan niatnya tersebut setelah dewasa dan pensiun dari dunia bulu tangkis.