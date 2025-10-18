Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Bikin Pangling!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |19:53 WIB
5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Bikin Pangling!
Mantan atlet wushu Indonesia, Lindswell Kwok. (Foto: Instagram/lindswell_k)
A
A
A

ADA 5 atlet bintang Indonesia yang temukan kebahagian sejati setelah jadi mualaf menarik untuk dibahas. Kisah hidayah seringkali menyentuh hati, terutama ketika ia datang menyapa para figur publik.

Bagi sejumlah atlet top Indonesia, keputusan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan resmi menjadi mualaf bukan hanya mengubah keyakinan, tetapi juga membawa perubahan positif dan kebahagiaan dalam hidup.

Lima bintang atlet Tanah Air ini telah membuktikan bahwa memeluk agama Islam menghadirkan kedamaian baru. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf:

1. Lindswell Kwok

Lindswell Kwok @lindswell_k
Lindswell Kwok @lindswell_k

Ratu wushu Indonesia ini membuat keputusan besar dengan memeluk agama Islam pada tahun 2018, tepat setelah gelaran Asian Games usai. Keputusan ini sempat menjadi sorotan publik dan ditentang oleh keluarganya, terutama karena ia menikah dengan sesama atlet wushu, Achmad Hulaefi.

Namun, Lindswell mengungkapkan bahwa ia sudah mendalami ajaran Islam sejak tahun 2015. Setelah menjadi mualaf dan menikah, perempuan kelahiran Sumatra Utara ini mantap mengenakan hijab untuk menutup aurat, menjalankan syariat Islam, dan kini ia hidup bahagia dengan keluarga barunya.

2. Diego Muhammad Bin Robbie Michiels

Diego Michiels. ig/diegomichiels
Diego Michiels. ig/diegomichiels

Hidayah menyentuh pemain naturalisasi, Diego Michiels, di tempat tak terduga: penjara. Pada tahun 2013, saat ia tersangkut kasus hukum, Diego mendekam di balik jeruji besi. Menjelang persidangan, ia mantap mengambil keputusan besar dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.

Setelah memeluk Islam, namanya berubah menjadi Diego Muhammad Bin Robbie Michiels, dan kini ia menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia.

3. Maria Febe Kusumastuti

Maria Febe Kusumastuti @mariafebe13
Maria Febe Kusumastuti @mariafebe13

Mantan pebulu tangkis nasional ini memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2017, setahun setelah ia gantung raket. Setelah memeluk Islam, ia memilih nama Aisyah Febe. Keputusan ini ternyata merupakan perwujudan keinginan masa kecilnya.

Febe mengaku sudah lama merasa damai setiap kali mendengar suara azan berkumandang, meskipun ia baru berani mewujudkan niatnya tersebut setelah dewasa dan pensiun dari dunia bulu tangkis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement